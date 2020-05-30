 

Мурашко пообещал учредить ведомственные награды для отличившихся в борьбе с COVID медиков

30.05.2020, 10:08, Новости дня

Для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусом, будут учреждены ведомственные награды, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков», – сказал Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, это будут ведомственные награды для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

Поездка в Башкортостан – первый за последние два месяца публичный визит Мурашко в регионы. Также Мурашко в ходе визита в республику посетит республиканский онкодиспансер, детскую клиническую больницу и кардиоцентр.

Министр также выступит на практической конференции в режиме видеоконференции «Особенности лечения онкологических больных в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19», отметили в пресс-службе Минздрава.

Глава ведомства рассказал в субботу, что около 177 тыс. коек было перепрофилировано в РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Это почти 15% от общего конечного фонда страны, – отметил он. – Да, мы можем себе это позволить, но это сегодня становится уже крайней точкой, мы должны формировать технологии лекарственных технологий, управления инфекции, управления потоками пациентов совершенно в другом формате», – сказал Мурашко.

Напомним, 13 мая в Кремле поддержали предложение главы Минздрава Михаила Мурашко наградить врачей, которые борются с коронавирусом.



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