Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера: “Она годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса”

30.05.2020, 10:06, Разное

Вчера американский Forbes опубликовал материл, в котором сделал переоценку состояния Кайли Дженнер, снизив его размер с миллиарда долларов до 900 миллионов. Из них 340 миллионов долларов Дженнер, по данным издания, получила от сделки с Coty. В ноябре 2019 года сообщалось, что французско-американский производитель косметических продуктов приобрел 51% косметического бренда Дженнер Kylie Cosmetics. Остальное – доля Дженнер в собственной компании. Впрочем, она составляет не 49%, как утверждалось, а 44,1%.

От семьи, которая в совершенстве освоила, а затем и монетизировала концепцию того, что можно “прославиться исключительно своей популярностью”, можно было бы ожидать ложь во спасение, недоговорки и ясные как день выдумки. Как и Дональд Трамп на протяжении десятков лет красуется своим состоянием, Дженнеры готовы зайти очень далеко, лишь бы убедить всех в том, что они богаче чем есть на самом деле. Дошло даже до того, что семья пригласила журналистов Forbes в свои роскошные дома и офисы и предъявила там очевидно сфабрикованные налоговые декларации,

– говорится в материале.

Кайли Дженнер на обложке американского Forbes, 2019 годForbes также утверждает, что семья Дженнер лгала о масштабе бизнеса и его успешности “каждый год, начиная с 2016-го”. В материале предполагается, что бухгалтер семьи Кардашьян-Дженнер предоставляла журналу налоговые декларации (чтобы Forbes оценивал состояние Кайли Дженнер для своих рейтингов), которые были, “вполне вероятно”, ложными.

Forbes назвал Дженнер самым молодым миллиардером в истории в марте 2019-го, а после повторно удостоил этого титула в апреле 2020-го. В 2019-м она побила рекорд Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в возрасте 23 лет в уже далеком 2008-м. Кайли добилась того же в 21 год.