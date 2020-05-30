За сутки в Украине было сделано 1560 ИФА-тестов

30.05.2020, 10:05, Новости дня

За сутки в Украине было проведено 10 811 исследований методом полиразмерной цепной реакции. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что в Украине начались ИФА-тестирования. Так, за сутки было сделано 1560 ИФА-тестов по регионам.

Степанов добавил, что больше всего навых случаев коронавирусной болезни зарегистрировано во Львовской (56), Ровенской области (52) и в городе Киев (55).

В Центре общественного здоровья объясняли, что при ИФА-тестировании анализируется сыворотка крови, а не сама кровь, как в случае с экспресс-тестами, и не материалы мазков, как при тестировании методом полимеразной цепной реакции.

“ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – уровень антител. Экспресс-тесты также выявляют антитела в организме в ответ на антиген, однако имеют низкую чувствительность и специфичность по сравнению с ИФА-тестами. ПЦР-исследование выявляет вирус, то есть его генетический материал”, – рассказали в центре об отличиях между ИФА-тестами, ПЦР-тестами и экспресс-тестами.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек. Так, общее количество инфицированных в стране увеличились до 23 204, умерло 696 украинцев, вылечилось 9311 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.