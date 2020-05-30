 

В Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 393 человек

30.05.2020, 10:05, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек, сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

Этот показатель меньше, чем вчерашний – 429 человек.

Так, общее количество инфицированных в стране увеличились до 23 204.

От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 696 украинцев (+17 за сутки), вылечилось 9311 больных (+377 за сутки).

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

Винницкая область – 958 случаев;
Волынская область – 887;
Днепропетровская область – 933;
Донецкая область – 158;
Житомирская область – 699;
Закарпатская область – 1171;
Запорожская область – 440;
Ивано-Франковская область – 1379;
Киев – 2904;
Киевская область – 1556;
Кировоградская область – 506;
Луганская область – 46;
Львовская область – 1619;
Николаевская область – 288;
Одесская область – 883;
Полтавская область – 268;
Ровенская область – 1680;
Сумская область – 168;
Тернопольская область – 1160;
Харьковская область – 1025;
Херсонская область – 178;
Хмельницкая область – 432;
Черкасская область – 401;
Черновицкая область – 3306;
Черниговская область – 159.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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