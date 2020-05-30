В Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 393 человек

30.05.2020, 10:05, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек, сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

Этот показатель меньше, чем вчерашний – 429 человек.

Так, общее количество инфицированных в стране увеличились до 23 204.

От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 696 украинцев (+17 за сутки), вылечилось 9311 больных (+377 за сутки).

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

Винницкая область – 958 случаев;

Волынская область – 887;

Днепропетровская область – 933;

Донецкая область – 158;

Житомирская область – 699;

Закарпатская область – 1171;

Запорожская область – 440;

Ивано-Франковская область – 1379;

Киев – 2904;

Киевская область – 1556;

Кировоградская область – 506;

Луганская область – 46;

Львовская область – 1619;

Николаевская область – 288;

Одесская область – 883;

Полтавская область – 268;

Ровенская область – 1680;

Сумская область – 168;

Тернопольская область – 1160;

Харьковская область – 1025;

Херсонская область – 178;

Хмельницкая область – 432;

Черкасская область – 401;

Черновицкая область – 3306;

Черниговская область – 159.