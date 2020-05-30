В Москве вылечились от коронавируса еще 3599 пациентов

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30.05.2020, 9:55, Новости дня

В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавируса COVID-19 еще 3599 пациентов. Общее количество людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в столице увеличилось до 78324, рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ее цитирует официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Выздоровевших от коронавируса москвичей, желающих сдать плазму крови, призывают обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее столичный оперштаб сообщил: в Москве скончались 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 2408.



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