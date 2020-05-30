 

Фура перевернула автобус с пассажирами в Красноярском крае

30.05.2020, 9:55, Новости дня

Три человека получили травмы в результате аварии, произошедшей в субботу, 30 мая, в Енисейском районе Красноярского края.

 

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Енисейск – Чалбышево, по технической причине совершил вынужденную остановку на обочине. Через некоторое время его протаранил грузовик MAN.

После удара пассажирское транспортное средство оказалось в кювете и перевернулось на бок.

Среди пострадавших оказались две пассажирки автобуса и 33-летний мужчина, находившийся за рулем фуры.



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