Адвокат Жорин рассказал, какой размер алиментов сможет получить Пелагея от Телегина

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30.05.2020, 9:53, Разное

Адвокат Сергей Жорин раскрыл некоторые подробности бракоразводного процесса Пелагеи и Ивана Телегина. Опытный юрист пояснил о том, какой размер алиментов сможет получить певица от хоккеиста.
О намерении расстаться с возлюбленным исполнительница пояснила еще в конце минувшего года. А недавно появилась информация о том, что артистка уже подала документы в исполнительные органы власти. Поклонники звезды обеспокоены тем, как будут проходить судебные тяжбы Пелагеи и Телегина. Со слов Жорина, делом займется судья, который ранее вел процесс семьи Дениса Глушакова, присудив алименты его жене.

По мнению адвоката, известного участием в делах о разводах в семьях звезд российского шоу-бизнеса, сумма, которую сможет добиться Пелагея, будет немаленькой. Учитывая, что заработки спортсмена исчисляются семи миллионами в месяц, то четверть его дохода составит около 1,8 миллиона ежемесячно.

Впрочем, не исключено, что в ходе судебных разбирательств стороны сойдутся во мнении о целесообразности фиксированного размера алиментов, вместо долевого. По крайней мере, именно это будет более выгодно для Телегина, потому его адвокаты наверняка будут настаивать на определенной сумме отчислений на содержание детей хоккеиста и певицы. Для примера, Дмитрий Тарасов платит алименты в четко обозначенном размере, 350 тысяч рублей.

Первое собеседование Пелагеи и Телегина в суде намечено на 15 июня, тогда же, вероятно, рассмотрят и контракт хоккеиста. Впрочем, часто для этого владельцы спортивных команд занижают цифры в документах. Далее все будет зависеть от мастерства юристов, представляющих стороны в бракоразводном процессе.



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