«Минус 42 килограмма»: Елена Степаненко после развода удивила фанатов новым образом

30.05.2020, 9:53, Разное

Заслуженная артистка РФ Елена Степаненко после нашумевшего развода удивила фанатов новым образом. «Королевна эфира» заметно преобразилась, похудела на 42 килограмма и стала ведущей программы «Ещё не вечер».

67-летняя Елена Степаненко, не опустив руки после развода с Евгением Петросяном, брак с которым длился 33 года, решила наверстать упущенное время. Артистка юмористического жанра наконец-то спокойно может уделить внимание самой себе: она стала придерживаться системы здорового питания и продвигать собственную карьеру. С марта 2020 года знаменитость, идя по пути творческого роста, ведёт шоу «Ещё не вечер» на телеканале «Россия-1».

Артистка похудела на 42 килограмма, теперь при росте 168 сантиметров весит всего лишь 68 кг, она порхает как бабочка. Степаненко не скрывает от фанатов, что может питаться даже 6 раз в день, но при условии, что пища за один приём должна поместиться в ладонь. Телеведущая сменила и стиль одежды, благо новая фигура позволяет яркие наряды. Поклонники пародистки восхищаются звездой эфира, отмечая её роскошный образ и тонкую талию.



Многие приписывают ведущей передачи «Ещё не вечер» увлечение пластикой лица, но Елена Степаненко не комментирует подобные заявления, как и те, что у неё появился молодой ухажёр. Она отмечает, что жизнь налаживается: появилось свободное время для размышлений, путешествий, артистка много читает и ходит в храм, а вот заводить новые знакомства юмористка пока не собирается. «Ещё очень рано, мало времени прошло с тех полноценных отношений»,- уверяет звезда «Кривого зеркала» и «Аншлага».