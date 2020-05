В Атланте протестующие устроили погром в штаб-квартире CNN

30.05.2020, 9:30, Новости дня

Протестующие в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции устроили погромы в центре Атланты в штате Джорджия. В частности, они разбили стеклянные стены штаб-квартиры CNN, а также разрисовали логотип телекомпании оскорбительными лозунгами.

Участники протестов разбили несколько полицейских автомобилей, один из них подожгли. Стеклянные стены здания телекомпании CNN разбили, а логотип на входе разрисовали оскорбительными лозунгами, передает РИА «Новости».

При этом ранее в CNN поддерживали действия митингующих в Миннесоте. Теперь телекомпания объявила их действия «агрессивным насилием».

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom

— Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп сообщил в Twitter, что он объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, который включает Атланту, «чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии (…) для защиты людей и собственности».

Тем временем в Миннеаполисе протестующие продолжают взламывать и грабить магазины, однако правоохранители в это не вмешиваются.

Волна беспорядков проходит в районе пятого полицейского участка. Накануне был сожжен третий участок, в котором работали полицейские, участвовавшие в инциденте с афроамериканцем Джорджем Флойдом.

У некоторых митингующих в руках молотки и другие предметы, которыми они разбивают фанерные щиты на дверях и окнах. После этого толпа проникает внутрь.

При этом протестующие стараются обходить заведения, на щитах которых написано «Принадлежит черным». Участие в протестах принимают и белые люди, и афроамериканцы, преимущественно молодежь.

Мародеры подгоняют автомобили поближе к зданиям и грузят вещи прямо в них; выносят еду и напитки, одежду, бытовую технику.

Неизвестные подожгли экскаватор, который стоял на стройплощадке рядом. Когда большое количество людей приблизилось к нему, делая селфи, он взорвался. Взрыв ушел вверх, поэтому никто из стоявших вокруг не пострадал.

Многие снимают происходящее на камеры телефонов, позируют для фото. Время от времени звучат взрывы петард, один раз прозвучал выстрел их огнестрельного оружия.

Кроме того, сообщается, что в Детройте в ходе протестов один человек погиб, более 40 задержаны, передает газета Detroit News со ссылкой на шефа местной полиции Джеймса Крейга.

Пентагон приказал армии привести подразделения американской военной полиции в готовность для развертывания в Миннеаполисе, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, солдатам из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке приказано быть готовыми к развертыванию в течение четырех часов.

Напомним, восемь городов в США охватили протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в одной из больниц Миннеаполиса после задержания полицией.

Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. После этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. В тот же день в ряде городов Миннесоты ввели комендантский час.

Семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции.