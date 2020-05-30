 

В смартфоне OnePlus 8 Pro отключили режим «рентгеновского зрения»

30.05.2020, 9:17, Разное

С выходом последнего обновления смартфон OnePlus 8 Pro лишился режима «рентгеновского зрения», пользовавшегося огромной популярностью у владельцев гаджета. Однако представители компании пообещали вернуть данный режим обратно, но ограниченному числу пользователей.
Ранее компания OnePlus предупреждала об отключении режима «рентгеновского зрения», с помощью которого можно было посмотреть сквозь одежду и пластик. Однако позднее представители фирмы уточнили, что касаться это будет смартфонов OnePlus 8 Pro с прошивкой HydrogenOS, владельцами которых в основном являются жители Китая. Международная версия устройства оснащена операционной системой OxygenOS, поэтому данный смартфон должен был остаться без изменений.

Затем было выпущено обновление OxygenOS 10.5.9, но после его установки пользователи заметили, что «фотохромный» фильтр, позволявший воспользоваться режимом «рентгеновского зрения» был отключен. Компания OnePlus пообещала, что после установки следующего обновления функция будет вновь доступна владельцам смартфона OnePlus 8 Pro.



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