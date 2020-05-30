Профессор РАН Кирилл Зыков призвал россиян не заниматься самолечением при коронавирусе

30.05.2020, 9:09, Разное

По словам профессора РАН Кирилла Зыкова, россияне не должны спадать в крайности при коронавирусе и не заниматься самолечением на любой стадии болезни. Он считает это основной рекомендацией, если пациент заболел COVID-19.

Издание «Слово и Дело» цитирует слова профессора РАН, который настаивает на том, что каждый этап лечения коронавирусной инфекции должен быть согласован с врачами. Самолечение может привести к различным побочным эффектам, так как россияне самостоятельно не смогут подобрать необходимые лекарственные препараты. При этом, случай каждого пациента индивидуален, так как зависит от состояния иммунной системы и других сопутствующих заболеваний.

Кирилл Зыков отметил, что существуют лекарственные препараты, благодаря которым снижается цитокиновый шторм. Однако, они могут и ослабить защитную реакцию организма человека и привести к побочным эффектам. Профессор РАН призывает граждан РФ не отрицать тот факт, что COVID-19 существует. По его словам, главное – это не пренебрегать всем известными мерами предосторожности.