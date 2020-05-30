 

Голикова оценила скорость распространения коронавируса в России

30.05.2020, 9:05, Разное

Последние новости и данные официальной статистики показывают, что 29 мая 2020 года коэффициент распространения коронавируса в России составляет меньше единицы. Если рассматривать этот показатель с начала апреля, то он успел уменьшиться в 11,8 раза.

В процентном соотношении уровень ежедневного прироста числа заразившихся коронавирусом составляет 2,3%. Примечательно, что на таком уровне показатель держится уже несколько дней.

Татьяна Голикова добавила, что наблюдение на скоростью распространения коронавируса проводится в ежедневном режиме, и специалисты надеются на ее замедление. “Но хочу сказать, что снижение этих темпов прироста будет полностью зависеть от нас”, – подчеркнула вице-премьер.

От того, насколько дисциплинированно каждый человек будет относиться к себе и к своим близким, зависит, как быстро скорость распространения коронавируса в России сойдет на нет. После этого можно будет говорить о победе над эпидемией.

Напомним, к 29 мая 2020 года, согласно официальной статистике, число заразившихся COVID-19 в России людей достигло отметки в 387 623 пациента. За сутки этот показатель увеличился на 8 572 человека.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Апр 2020 в 10:45 PDT



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