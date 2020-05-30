США собрались поставить Саудовской Аравии высокоточные авиабомбы

30.05.2020, 8:53, Новости дня

Администрация США планирует продать Саудовской Аравии партию высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ) Paveway почти на 500 млн долларов, сообщают американские СМИ.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в Конгрессе, что Вашингтон уведомил американских законодателей о планах поставить Эр-Рияду 7,5 тыс. УАБ Paveway производства компании Raytheon, передает ТАСС.

Ранее Саудовская Аравия ранее приобрела 60 тыс. таких бомб в рамках контракта, подписанного в 2019 году. США также предлагают расширить в этой стране производство комплектующих к Paveway предыдущих поколений.

При этом администрация президента Дональда Трампа готова взять на себя обязательства и гарантировать производство компанией Raytheon вооружений еще на 106 млн долларов на территории королевства.

Возражения против новой сделки высказывают демократы – конгрессмен Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и сенатор Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), возглавляющие комитеты по иностранным делам Палаты представителей и Сената соответственно.

В июне 2019 года газета The New York Times сообщала, что администрация Трампа в обход Конгресса санкционировала больше двадцати сделок в области вооружений с арабскими странами, одна из которых предусматривает производство Raytheon комплектующих для высокоточных управляемых авиационных бомб Paveway на территории Саудовской Аравии.

Указывалось, что Вашингтон мотивировал свое решение ростом напряженности с Ираном. Это позволило Белому дому воспользоваться чрезвычайными полномочиями, дающими право реализовать сделки без согласия Конгресса.

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг, а также демократы Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид подготовили 22 совместных резолюции, чтобы не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения Конгрессом.

Ранее сообщалось, что цены на нефть ударили по планам Саудовской Аравии по закупке вооружений.