За сутки коронавирус в мире выявили у 120 тыс. человек

30.05.2020, 8:50, Новости дня

По состоянию на утро 30 мая во всем мире коронавирусом заразился 5 930 035 человек (+120 тыс). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 365 011 человека (+5 тыс.) выздоровели 2 495 645.

В США число инфицированных достигло 1 747 087, умерли 102 836, излечился 406 446 человек.

В Бразилии 465 166 заболевших, 27 878 умерших и 189 476 излечившихся.

Далее следует Россия – 387 623 инфицированных, 4374 умерших и 159 257 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 272 607, умерло 38 243.

Далее следуют Испания, Италия, Франция, Германия Индия, Турция, Иран и Перу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом инфицированы 22 811 человек, умерло 679 украинцев, 8934 вылечились.