 

За сутки коронавирус в мире выявили у 120 тыс. человек

30.05.2020, 8:50, Новости дня

По состоянию на утро 30 мая во всем мире коронавирусом заразился 5 930 035 человек (+120 тыс). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 365 011 человека (+5 тыс.) выздоровели 2 495 645.

В США число инфицированных достигло 1 747 087, умерли 102 836, излечился 406 446 человек.

В Бразилии 465 166 заболевших, 27 878 умерших и 189 476 излечившихся.

Далее следует Россия – 387 623 инфицированных, 4374 умерших и 159 257 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 272 607, умерло 38 243.

Далее следуют Испания, Италия, Франция, Германия Индия, Турция, Иран и Перу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом инфицированы 22 811 человек, умерло 679 украинцев, 8934 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / В Лихтенштейне определять COVID-19 попробуют браслетами для зачатия

02.05 / В Черкасском ПНИ коронавирусом заболели 43 человека

30.04 / К московскому марафону Doctor Jazz Party присоединяются зарубежные джазмены

03.05 / НАСА показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

28.05 / Данкверт обсудил с Кучереной реакцию на сообщения о якобы требовании денег у польской компании

30.04 / На европейских рынках – смешанная динамика, в Азии – подъем

02.04 / Мишустин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

12.05 / Кроссовер Volvo XC100 станет электрическим

13.05 / Самоизоляция с комфортом: 5 популярных регионов для аренды дачи

07.04 / Изготовление установочной партии новых Ту-160 началось в Казани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска