Европа снимает ограничения и ищет виновных в эпидемии

30.05.2020, 8:42, Новости дня

Пандемия коронавируса идет на спад, Европа снимает ограничения и ищет виновных. Уже начались судебные процессы против официальных лиц, чьи действия в начале эпидемии теперь расценивают, как ошибки. Параллельно полным ходом идет подготовка к началу первого после кризиса туристического сезона.

Новые условия пребывания на пляжах Испании пока не для всех, а лишь для самых популярных. Специальные мобильные приложения и камеры наблюдения будут контролировать поток отдыхающих.

"На всех пляжах Салоу будет установлено 22 камеры с датчиками, которые в режиме реального времени определят пропускную способность пляжей в соответствии с правилами и соблюдается ли дистанция в два метра между людьми", — сообщил мэр города Салоу.

Но это в теории, а каким будет курортный сезон на практике — никто не знает. Захотят ли отдыхающие соблюдать эту дистанцию и терпеть наблюдение за собой даже на отдыхе? Впрочем, тема туризма в Испании уходит на второй план. Фактически главный эпидемиолог страны Фернандо Симон — именно он с начала пандемии выступает перед испанской прессой — теперь в центре внимания еще и возможного судебного процесса. Можно ли было предвидеть взрывное развитие заболевания в стране и отменить проведение массовых мероприятий в женский день 8 марта, когда на улицы вышли сотни тысяч человек?

Разбор полетов начинается и в Италии. Это не очень влияет на планы возобновления туризма. В Бергамо — одном из любимых иностранцами городов — прокуратура пока вызывает лишь для дачи показаний главу Ломбардии. Среди ключевых вопросов — смертность в домах престарелых и установка той самой красной зоны; можно ли было ввести карантин раньше и не допустить огромного числа погибших. В городе теперь протесты. Правда, не массовые — многие еще боятся вируса.

В Швеции две крупнейшие оппозиционные партии призвали создать специальную комиссию для расследования слишком мягкого, по их мнению, подхода властей к борьбе с пандемией. Еще один вопрос — возможный новый завоз коронавируса туристами.

Эпидемиологи с большими сомнениями встретили планы Греции открыть границы для 29 стран с 15 июня. Как именно будут контролировать въезжающих, общего решения в ЕС пока нет. У каждой страны фактически свой план. При этом многие пока не говорят о мигрантах, в том числе из Африки. Ситуация с коронавирусом на этом континенте, как и в Европе, в каждой стране разная.

В Алжире, например, заболевание под контролем; взрывного роста удалось избежать. Пришла помощь из-за рубежа. Китайские ученые и врачи здесь проработали почти две недели.

"Ситуация с коронавирусом в Алжире стабилизировалась и находится под контролем благодаря мерам, принятым правительством и научной комиссией, ответственной за последующее развитие пандемии", — сообщил руководитель китайской медицинской группы Чжоу Линь.

Этого нельзя сказать о ситуации за океаном. В Европу приезжали не только мигранты, но и состоятельные туристы из Америки — Центральной и Латинской. Теперь эпицентр пандемии как раз там. В Перу сразу ввели жесткие ограничения и увеличили число тестов, но местное население, которое привыкло покупать все на рынках каждый день – у многих нет даже холодильника — выходило из дома, нарушая изоляцию. Отсюда одна из самых сложных ситуаций на континенте.

Впрочем, еще хуже в обстановка в Бразилии, где президент показательно в общественных местах появлялся без маски, хотя вся его охрана и окружение были в средствах защиты. Федеральная полиция начала расследование по борьбе с фейками, главные из них касаются преувеличенной опасности вируса. Официальная позиция властей страны не совпадает часто с реальными кадрами местных кладбищ и больниц .

Пока нет вакцины, мир точно не будет таким, как прежде. Это нужно учитывать и всем, кто планирует свой отдых на ближайшее лето. Просчитать четкие фазы по выходу из карантина не могут даже специалисты. Это хорошо видно на примере Испании: Мадрид и Барселона не перейдут к следующему этапу, хотя еще несколько дней назад многие были уверены в обратном.

Когда перейдут крупные города ко второй фазе снятия карантина, неизвестно. Важны данные статистики этой недели. Если ситуация ухудшится, в Минздраве готовы пойти на более жёсткие меры.