Следствие предъявило окончательное обвинение совладельцу “Зимней вишни”

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30.05.2020, 8:42, Новости дня

Следователи предъявили окончательное обвинение совладельцу кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Ему вменяется дача взятки.

По данным следствия, Вячеславу Вишневскому инкриминируется дача взятки организованной преступной группе во главе с начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой.

Взятка в семь миллионов рублей позволила Вишневскому провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Страшный пожар в "Зимней вишне" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них — дети.

После трагедии Вячеслав Вишневский сбежал из РФ и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали на территории Польши, затем Генпрокуратура направила польским властям запрос о его выдаче.

Вопрос осложнялся тем, что у Вишневского в Европе есть собственность и счета, он был резидентом с правом законного пребывания. Впрочем, российской стороне удалось добиться экстрадиции: в сопровождении спецконвоя Вишневского вернули на родину.



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