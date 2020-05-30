Власти Австрии согласовали проведение Гран-при “Формулы-1”

30.05.2020, 8:42, Новости дня

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" с очень большой вероятностью стартует 5 июля на трассе Red Bull Ring в австрийском Зальцбурге. Власти страны дали официальное разрешение на проведение даже не одного Гран-при, а двух: второй этап сезона-2020 может состояться 12 июля.

Ранее организаторы Гран-при Австрии выразили намерение провести сразу два этапа гонок из-за сокращенного по причине пандемии коронавируса нового сезона. Это предложение было поддержано и владельцами "Ф-1", и представителями Международной федерации автоспорта. И вот государственные чиновники Австрии также согласовали проведение в стране двух гонок.

При этом на автодром даже могут быть допущены зрители, сообщает издание Motorprofis.At, но не более 500 человек. Пока не согласовано число представителей каждой из команд-участниц, которые смогут попасть на автодром и также не ясно, будут ли допущены в паддок гонок представители прессы.