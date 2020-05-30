Мнение: Только в этой стране население могло перестать доверять полиции…

30.05.2020, 8:40, Разное

Это пошло так кучно, что дух захватывает! Буквально вся Америка там или тут полыхает в прямом смысле! Горят дома, полицейские участки, полицейские машины! И можно говорить, что это Сорос балуется, что, безусловно, частично правда. Можно говорить, что это реально гиря до полу дошла в США – что также верно. Но суть-то одна: вы такое себе в России представить можете? Причем, что самое главное – а как же законность, толлерантность, институты?

Это просто офигительно! Нам тут столько лет говорили, что у нас Мордор, нам тут втирали, что у нас диктатура, выходили на пикеты паску… журналисты "Эхо Москвы", причем, еще вчера в самом прямом смысле! И тут мы читаем живительное:

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз полагает, что многие жители Миннеаполиса перестали доверять полицейскому управлению города после смерти афроамериканца при аресте. Уолз заявил об этом в пятницу на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы, передает ТАСС.

Вот оно – родное американское полицейское государство. Вот вам законы, вот вам бутылка правосудия, вот вам доверие к власти. Пожалуйста, не обляпайтесь. Но самое, безмерно клевое знаете что? Заходим на сайт радио "Эхо Москвы", а там!

Я считаю абсолютно неправомерным задержание журналистов «Эха Москвы» во время одиночного пикета у ГУВД Москвы в четверг, 28 мая.

Это все, что есть на этой радиопомойке на сегодня! Журналиста CNN задержали в прямом эфире, але! Клоуны, это сегодня должна быть тема дня, как и лютый бардак в стране, из которой ваша же колумнистка Карина Орлова гадит на Россию! Но – тсс, это не надо путать, это совсем другое.

Народ, я честно – в восторге и в шоке. Столко живительных примеров того, о чем я говорю много лет – что зубы сводит. И нет, Паша Дуров не прав – США, как мы теперь видим, не полицейское государство – это выше, это уже очень сильно близко к фашисткому, как заявил Эрдоган.

Ибо пока эти клоуны, я про наших либеральных петрушек, орали, что мы куда-то войска вводим – войска входят в города США, ибо ихние пенты – не справляются. Несмотря на всю зверскую жестокость.

И расскажите мне теперь, пожалуйста, про российский Гулаг, ага.

Счастья вам.