Мнение: Приложение “Мигрант” – не фашизм: рейтинг социального доверия – каждому

30.05.2020, 8:34, Разное

Лично я бы еще дальше пошел. “Рейтинг социального доверия” выдал каждому россиянину. Стоит у тебя “5”, тебя на работу берут в любые структуры без проверок на полиграфе (а я их проходил уже раз пять), девушки на свидания валят толпами – сами тебя находят и хотят, люди относятся с доверием и любовью. Шутки – шутками. Но такое приложение с рейтингованием все равно будет. В Китае уже есть. Не слышали? Скоро услышите.

У меня есть один товарищ, он вечно кричит, что мигранты угрожают мирной жизни в Москве и распространяют болезни (в частности, в хостелах от них “ковид” и прочие хвори). Он же – против приложения “Мигрант”. Новость о том, что такое приложение планируют сделать, с подачи МВД, вбросило РИА Новости (с некоторых пор я им не доверяю, это “желтое” агентство, собирающее слухи). Но такое приложение – это же замечательно, вообще-то. Но, видите ли, по мнению моего товарища, оно унижает достоинство разных среднеазиатских народов. Он резко стал интернационалистом вдруг.

Но, простите, человек приехал в страну, встает на учет, первое время, пока он не получил гражданство, надо следить, как он будет себя вести и что делать. Может, он сразу – приехал грабить. Тогда “1” ему на первой же краже – и отправляем на малую родину.

И потом, мигранты бывают не только из Средней Азии и Кавказа. Есть украинские и белорусские мигранты. Разрешить украинцам и белорусам не устанавливать приложение – признать на государственном уровне, что остальные мигранты второго сорта. Братские славянские народы тоже поставят – не развалятся.

По проекту (слухи от РИА и смежных структур – то бишь журналюг), установить его нужно будет каждому, кто въезжает в Россию. В профиле будет храниться информация о социально-правовом статусе мигранта, его биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое (если есть) и «рейтинг социального доверия».

И вот эта последняя строка вызывает наибольшие вопросы. Публика сравнивает приложение со скандальным приложением в китайской провинции Синьцзян. Мол, это фактически “фашизм”, мигранты люди второго сорта, которым можно ставить рейтинг доверия и “чипировать” через смартфон. Если мигрант не установит это приложение вовсе, ему, конечно же, «срежут» рейтинг социального доверия, считают люди.

Я знаком с некоторыми мигрантами. Одному (честный и принципиальной, копейки лишней не возьмет, трудяга) сразу влепил бы “5”. Другой, которого брали с операми, когда он закладки делал, а я криминальным репортером работал, “1” – и пешком на родину через границу, довести до погранзаставы на поезде, а там – сам как-нибудь. И главное, в телефоне же видно, что он пошел себе грустный домой, в родной аул.

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