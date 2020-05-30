Военнослужащие ВМСУ насторожились, увидев российский военный самолет над Черным морем

30.05.2020, 8:30, Разное

Во время выполнения военных учений по стрельбе и «поражению плавучей мины», военнослужащие ВМСУ встретили российские суда и самолет, который их сопровождал. Согласно данным очевидцев, украинские военные насторожились, увидев ракетный и патрульный катер в акватории Черного моря.

Как пишет издание «Политэксперт», учения проходило судно «Старобельск», принадлежащее Военно-морским силам Украины. После выполнения маневров патрульный катер получил задание, которое состояло в сопровождении разведывательного корабля «Переяслав». Во время этого процесса военнослужащие ВМСУ встретили катера «Ивановец» и «Изумруд». Российские суда сопровождал истребитель, несколько раз выполнивший заход над катерами украинской стороны. Согласно данным издания, такие маневры напугали моряков флота Украины.

По словам эксперта, РФ уделяет много внимания и сил развитию военно-морской базы. Государство преследует цель сократить активность США и НАТО в Средиземноморье.