Инфекционист назвала причину страданий пациентов с COVID-19

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30.05.2020, 8:30, Разное

Главный инфекционист РФ Екатерина Трифонова рассказала, из-за чего в основном страдают пациенты с COVID-19. Чаще всего причиной дискомфорта становятся средства индивидуальной защиты, ограничивающие зрительный и тактильный контакты, из-за этого происходит своеобразный дефицит внимания.
По словам заведующей инфекционным отделением ЦКБ управделами президента, медики, чтобы избежать заражения, вынуждены работать с инфицированными пациентами в защитных костюмах, скрывающих их внешность. Кроме того, они ограничивают тактильный контакт, поэтому больные COVID-19 чувствуют себя отстраненно, отметила Екатерина Трифонова.

Персонал клиник старается решать данную проблему. В некоторых больницах медики к костюму прикалывают бейдж с фотографией сотрудника и общей информацией о нем. Также врачи, чтобы пациенты чувствовали себя более спокойно, поверх костюма приклеивали свое портретное фото, поскольку из-за маски и защитных очков лицо инфекциониста не было видно.



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