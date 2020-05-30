В Румынии убили чупакабру, похожую на гиену

30.05.2020, 8:10, Разное

Пару недель назад крошечная румынская деревенька Оанчи, находящаяся недалеко от города Галац, превратилась в эпицентр событий, словно взятых из фильма ужасов. Неизвестный хищник начал нападать на ягнят и кур, а потом добрался и до сторожевых собак, убив нескольких из них.

Вскоре тут пошли слухи, что эти злодеяния совершает легендарная чупакабра.

Местные жители были напуганы происходящим и как один твердили, что в их местах никогда ничего подобного не случалось. Здесь нет волков, медведей и других хищников, способных разодрать в клочья ягнят и собак (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Разгадка была почти решена, когда один из пастухов застал хищника прямо с поличным, когда тот только что загрыз ягненка. Сначала пастух недосчитался ягненка в стаде, а когда пошел его искать, то неподалеку обнаружил лишь окровавленное тельце животного.

Внезапно откуда-то на пастуха выпрыгнул зверь, которого он не смог даже опознать, так как никогда ничего подобного не встречал. Он напоминал крупную собаку, но полностью без шерсти, зато с темной гривой на шее.

На помощь пастуху прибежали другие пастухи и забили хищника палками. По словам пастуха, зверь пытался перегрызть ему шею. Потом они все осмотрели животное и поняли, что оно в самом деле не очень похоже на собаку.

"Я не знаю, что это было за животное, потому что я такого никогда не видел. У него не было шерсти нигде, даже на голове, только грива. Это не собака, у нее столько зубов! Что это такое?! У него было ДВА ряда зубов!", – эмоционально утверждает владелец овечьего стада.

Тело убитого зверя, которое весило около 40 кг, повесили вниз головой на дерево и жители деревни стали приходить и смотреть на него. Кто-то считал, что это шакал или койот, другие говорили, что это гиена или помесь собаки и гиены. Адриан Александру, глава ассоциации охотников и рыболовов округа Галац, уверен, что это гиена и что она прибежала из Молдовы.

"Вероятно, что там кто-то создал нелегальный зоопарк и это животное могло сбежать оттуда", – говорит он.

Однако биолог Мадалин Сербан, руководитель Галацкого музеем естественных наук, с этим категорически не согласен.

"Я не думаю, что это гиена, потому что у этого существа существенно другое строение тела, полностью отличное от гиен. У гиен куда более массивная голова и иное расположение зубных рядов. Однако животное выглядит действительно странно. Мое мнение таково, что это одичалая крупная собака, которая страдает от кожного заболевания, может быть от чесотки".

Но откуда у одичалой собаки, пусть даже крупной и мускулистой, будет двойной набор зубов? Именно эта деталь вызывает больше всего вопросов. Увы, напуганные селяне вскоре приняли решение сжечь тело убитого монстра и от него осталось всего несколько костей.

При этом многие опасаются, что таких странных животных тут может быть целая стая. Дело в том, что в деревне Пече, тоже относящейся к округу Галац, в прошлом году загадочный зверь точно так же убивал ягнят, кур и других животных. Сейчас селяне просят властей тщательно проверить всю лесную территорию округа.