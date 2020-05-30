Дети Индиго: Фальшивый феномен или реальные Люди Будущего?

30.05.2020, 8:10, Разное

Многие люди, даже те, которые ничего не знают об эзотерических течениях или религии Нью Эйдж, имеют понятия о том, что такое аура. Представляется, что это отображение нашей духовной энергии и выглядит оно как сияющий ореол вокруг человеческого тела.

Некоторые люди утверждают, что они могут видеть ауру других людей и что аура разных людей имеет разные цвета в зависимости от настроения человека, его жизненных принципов и прочего. По их словам, здоровые взрослые люди в основном имеют голубовато-синевато-фиолетовую ауру.

В 1970-х годах один экстрасенс начал говорить о том, что якобы он обнаружил у детей "новый цвет ауры", который встречался редко и отмечал "высокоразвитую душу" с удивительными умственными способностями, а иногда и сверхспособностями (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Этого экстрасенса звали Нэнси Энн Топпе и вскоре она стала утверждать, что детей с необыкновенными аурами в обществе становится все больше и больше. Она назвала цвет их ауры словом Индиго и с тех пор термин "Дети Индиго" стал основным названием этого феномена.

Топпе описывала этих детей как особыми душами, которые были "усовершенствованы" в ином мире, а потом возвращены на Землю для возрождения в новых тела. Они должны были начать духовную революцию в людях, чтобы привести их к просветлению и расширить их сознание.

Дети Индиго по определению Топпе обладали многочисленными исключительными чертами личности и имели повышенные психические способности, включая телепатию, ясновидение и астральную проекцию. Еще они имели превосходный интеллект и творческий потенциал.

На основе того, с какой скоростью возникает все больше детей с необычным цветом ауры, Топпе прогнозировала, что всего через несколько поколений Дети Индиго станут нормой в обществе.

Более 20 лет Топпе рассказывала о Детях Индиго, но мало кто слушал ее. Однако в конце 1990-х двое ярких личностей Ли Кэрролл и Ян Тобер подхватили ее имею и "слегка" усовершенствовали, "связавшись" с духом по имени Кайрон и получив от него много подробной информации о Детях Индиго. В 1998 году они выпустили обо всем этом книгу "Дети Индиго: Прибытие иных детей", которая тут же стала бестселлером.

В 2000-х вышла еще одна книга – "Уход и питание Детей Индиго" за авторством популярного экстрасенса Дорин Виртью, и в западном мире началась настоящая лихорадка Детей Индиго. О них писали в газетах, журналах, этот странный новый феномен обсуждали на ТВ, в школах, в беседах с детскими психологами.

Больше всего людей интересовало, какие у Детей Индиго есть отличительные черты, по которым можно опознать такого ребенка, не видя его ауры. В разных книгах это варьировалось, но в целом указывалось, что эти дети чрезвычайно способны к эмпатии (сочувствию), очень любопытны, творчески развитые и имеют очень сильную волю.

Также они независимы, горды и с высоким интеллектом. Они умственно более развиты, чем обычные дети их возраста, они мыслят нестандартно, обладают хорошей интуицией, нередко имеют экстрасенсорные способности.

У них также есть черты, которые можно описать как негативные. Считается, что они очень поглощены собой, вплоть до самовлюбленности, чрезвычайно упрямы, раздражены тем, что простые люди их не понимают, а еще обладают настолько нетрадиционными взглядами на жизнь, что отталкивает людей от них.

Концепция Детей Индиго получила очень широкое распространение в обществе и культуре с многочисленными книгами, статьями и даже фильмами. Многие знаменитости говорили, что их дети являются Детьми Индиго или что они сами Дети Индиго. Это движение стало таким же популярным как религия Нью Эйдж.

Существуют ли такие дети в реальности или все это просто попытка заработать на доверчивых людях, верящих в чудеса? Если не вдаваться в рассуждения о цвете ауры, то самая популярная теория насчет Детей Индиго гласит, что они и в самом деле существуют. И что да, их действительно становится все больше.

Вот только в медицине их называют не Детьми Индиго, а аутистами.

В 1970-х, когда Нэнси Энн Топпе начала рассказывать о странных детях, которых она видела вокруг себя все больше и больше, об аутизме даже врачи мало что знали и понимали. При этом почти все характеристики, которые приписываются Детям Индиго, очень хорошо описывают именно детей с расстройствами аутического спектра.

В наши дни молчаливому ребенку, который имеет большие проблемы с общением, замкнут на самом себе, страдает от вспышек гнева и при этом рисует потрясающие картины или умеет феноменально считать, 100% поставят диагноз аутизм, а в те годы его бы посчитали ребенком Индиго.

Но это всего лишь теория, верить или не верить в Детей Индиго дело каждого. Другое дело, что ребенка с аутизмом родители будут лечить, а ребенка Индиго скорее будут показывать окружению как диковинку, но не потащат к врачам, что может усугубить психологическое состояние ребенка. Именно этим опасна вера в Детей Индиго.

При этом в наше время действительно появляются дети, которые ведут себя именно как Дети Индиго, представляя собой нечто прогрессивное и стремящиеся перевести человечество на новый уровень цивилизации. Их не так много, но они есть и они притягивают к себе много внимания. Взять к примеру пресловутую Грету Тунберг.