Эксперт по сырьевым рынкам: К концу года в мире может не хватать нефти

30.05.2020, 8:09, Разное

Пандемия коронавируса и падение цен на нефть отразились на добыче и экспорте энергоносителей. Что будет с американской сланцевой нефтью и российским газом? Интервью DW с экспертом по сырьевым рынкам.

29.05.2020 Автор Максим Федоров

Как пандемия коронавируса и падение цен на нефть повлияли на глобальный рынок энергоресурсов, что будет с газопроводом “Северный поток-2” и проектами по добыче сланцевой нефти? DW побеседовала с Евгением Вайнбергом – главой аналитического отдела Commerzbank по сырьевым рынкам.

DW: Газета The Financial Times сообщила о банкротстве 17 американских компаний, производящих сланцевую нефть. Что это означает для нефтяного рынка США и мира?

Евгений Вайнберг: История сланцевой нефти США – это история успеха. Те, кто готов внедрять эту новую технологию (добычу сланцевой нефти. – Ред.) на свои деньги, несмотря на риски – это мелкие предприятия. Конечно, огромное количество этих компаний сейчас разорится. Уже до конца года, наверное, 70 компаний подадут на банкротство, а в следующем году это число вырастет – еще более ста компаний. Если цены (на нефть. – Ред.) очень быстро не восстановятся до уровня 40 долларов и выше, то тогда 250 компаний до конца следующего года могут обанкротиться. Это ужасно много.

Но что значит обанкротятся? Их активы будут куплены другими. А сами эти компании смогут восстановиться через некоторое время. Это все будет зависеть от следующих двух-трех месяцев. Если цены на нефть также быстро восстановятся, как это произошло в 2016 году, то проблемы будут лишь у малого числа компаний, и все через некоторое время вернется на круги своя.

А если цены будут оставаться на уровне 30-35 долларов долгое время, то тогда проблемы будут более серьезные, а восстановление будет происходить дольше. Но я верю в американский предпринимательский успех и в то, что прямая помощь государства и возобновление спроса в США приведут к тому, что эти проблемы не будут очень долгими, а ведущая роль США на мировом рынке восстановится.

– Насколько реалистична возможность,что китайские или российские энергетические компании скупят по дешевке эти американские сланцевые активы?

– Многие пытались заработать на этом в прошлом. Но все попытки иностранцев на этом заработать не были успешными. Даже американские крупные компании, которые покупали эти активы, очень быстро поняли, что секрет успеха в том, что они маленькие. Они могут очень быстро реагировать на изменения, открывать, закрывать, принимать новые решения. Если же это большая корпорация, то процесс принятия решений очень долгий.

К тому же оказывается, что сами активы не уникальны. Интересно, что не только российские или китайские инвесторы этим интересовались. Даже Саудовская Аравия интересовалась, но по другой причине.

Они хотели некоторое время назад купить компании, производящие раствор, который закачивается в пласты нефти и разрывает их, применяя метод фрекинга. Но после того, как они заплатили огромные деньги и купили эти компании, оказалось, что эти растворы не уникальны. Так что они просто выкинули деньги на ветер, потому что каждая компания создавала свой раствор и могла совершенно спокойно смешать песок с водой, закачивала это под определенным давлением и разрывала пласты.

Я думаю, что скупать эти активы бессмысленно, да и не получится ни у кого, потому что их очень много. Негативный сюрприз, связанный с падением цены на нефть, привел к краху большого количества компаний, потому что они были застрахованы от многих вещей, но не от такого стремительного падения.

К счастью, многие из этих производителей вынесли уроки из 2016 года, захеджировав большую часть продукции на этот и на следующий год. Это означает, что им сейчас все равно, что будет происходит с ценой: быстро или не быстро она восстановится. У них есть возможность, если цена поднимется, производить больше, потому что огромное количество этих месторождений были заморожены(…) Если цена восстановится, США снова окажутся самым крупным производителем сланцевой нефти. Но это будет зависеть от того, как быстро цена восстановится.

– И когда она может восстановиться?

– Очень сложно в ситуации, когда спрос отсутствует, увидеть хоть какой-то свет в конце туннеля(…) На самом деле в этой ситуации огромное количество проигравших и мало победителей. Конечно, победил в данный момент американский потребитель, потому что те цены на бензин, которые он сейчас получает, исторически очень низкие и это поможет восстановлению экономики.

-Смогут ли США в условиях банкротств в сланцевой отрасли обеспечить внутренний спрос на нефтепродукты без наращивания импорта?

– Вопрос сейчас в том, насколько большие запасы накоплены. Слишком много запасов нефти хранится в мире, и эта проблема не исчезла, а в данный момент ушла на задний план. И в Индии, и в Китае, и в США эта проблема будет возникать. Ведь спрос не так быстро восстановится, как многие ожидают. Поэтому сейчас не стоит сильно наращивать импорт.

Но США, которые в начале этого года – впервые, наверное, за более чем сто лет – стали экспортером нефти, эту позицию на данный момент потеряют, потому что падение производства в Соединенных Штатах, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, до конца года будет больше чем падение спроса.

– Давайте поговорим о газе. Польша решила отказаться от газа из РФ и сделала ставку на американский СПГ. Но сможет ли она себя обеспечить газом, если сланцевые производители в США будут и дальше банкротиться?

– То, что произошло за последние два месяца, – изменения, которых никто не мог себе даже представить. Над тем, что Беларусь закупает нефть в Саудовской Аравии, еще два месяца назад можно было бы посмеяться так же, как над белорусскими креветками. Но сейчас это факт. Действительно, Беларусь получила нефть из Саудовской Аравии, как и другие европейские страны – за счет того, что дисконты, которые предложила Саудовская Аравия, были невероятно большими(…)

Рынки за счет глобализации в последние десятилетия стали не только взаимосвязаны друг с другом, но и очень подвижны. Они смогут теперь намного быстрее отвечать на изменения, которые происходят. Поэтому то, что Польша сегодня решает покупать СПГ из США, завтра нефть из Саудовской Аравии, послезавтра уходит от США и идет к Катару, а потом снова вернется к российской нефти и газу – это совершено нормально.

Мы находимся на рынке. Сейчас все решают цены, а не только доступность, политические ухищрения и интересы. Цена на СПГ сейчас рекордно низкая за счет того, что цены на нефть сильно свалились, что спрос на СПГ упал, и поэтому много сжиженного газа, который предназначался для азиатского рынка, сейчас появляется на рынке европейском. Это нормальная ситуация, в которой зафиксировать цены и объемы поставок на следующие годы тоже абсолютно нормально. Не стоит это переоценивать или делать из этого политику. Это совершенно нормальное рыночное решение.

– Достаточна ли инфраструктура в Европе для перехода от идущего по трубопроводу газа к СПГ?

– Этот кризис показал нам, что рынок и существующая инфраструктура в состоянии достаточно быстро пережить такой невероятный шок. Начнем, например, с того же рынка нефти, где еще месяц назад были цены минус сорок долларов. От этого все были в ужасе, думали, что нефть придется складировать на танкерах или сливать на месторождения. Но за месяц все полностью изменилось. Теперь уже ожидается, что в сентябре этого года будет недостаток (нефти. – Ред.), может быть, в конце года будет не хватать двух-трех миллионов баррелей нефти.

Существующая инфраструктура очень подвижная, она может спокойно переносить и не такие шоки. И, я думаю, что от того, что сейчас переизбыток мощностей на СПГ – то есть мы можем перерабатывать больше – это будет в дальнейшем катализатором того, что СПГ-рынок во всем мире не только восстановит свои позиции, но и укрепит их. Я ожидаю, что СПГ через небольшое количество лет станет тем, чем сейчас является нефть Brent – мировым рынком, по которому во всем мире будет происходить ценообразование.

Сейчас существует слишком много газовых рынков, то есть цена в США совершенно другая, чем в Европе, а в Европе другая чем в Азии. СПГ же приведет к тому, что все рынки между собой будут связаны, будет один более-менее понятный бенчмарк. Поэтому чем больше СПГ, тем лучше. Чем больше конкуренции, тем лучше. И вообще, это для “Газпрома” тоже хорошо, потому что если за счет этого снова вырастет потребление газа, то в дальнейшем и “Газпром”, и РФ от этого только выиграют. Конкуренция порождает спрос.

– Как скоро можно ожидать восстановление спроса?

– Сейчас никому в Европе газ не нужен. Отопительный сезон прошел, следующий начнется в октябре. Хранилища по сравнению с прошлыми годами переполнены, потому что эта зима была снова теплая. Спрос на газ упал. Эти вопросы снова начнут подниматься, когда опять вырастет спрос, либо изменится конъюнктура, если будут сделаны какие-то новые прогнозы или снова усилится роль газовых электростанций. Я ожидаю, что с вытеснением не только ядерной энергетики, но и “грязной” угольной энергетики в Европе, и особенно в Германии, роль газовых электростанций будет расти, и за счет этого спрос на газ тоже будет расти. От этого РФ в долгосрочной перспективе должна выиграть.

– В связи с этим возникает вопрос: а целесообразно ли вообще достраивать “Северный поток-2”?

– Возможно ли реализовать проект “Северный поток-2” в сегодняшней сложной политической конъюнктуре? Это сложно. Можно сказать, что здесь стоят на пути не только Польша и Украина, но и половина Европы. Кто-то считает, что этим проектом роль Германии будет усилена, кто-то боится усиления роли России. Кто-то, как США, предлагает свою альтернативу.

Поэтому, я думаю, что сложности есть у всех этих путей: и через Польшу, и через Украины, и через Данию. Но чем больше альтернатив, тем лучше. Правда, РФ сама способствовала тому, чтобы в Европе возникла негативная политическая конъюнктура по отношению к ней. Эту политическую компоненту не стоит недооценивать.

(…) Я надеюсь, результатом кризиса станет то, что нам придется – да и мы сами захотим – друг с другом больше дружить. Тогда все трубопроводы будут востребованными. Но это зависит не только от политической, но и от экономической конъюнктуры и перспективы, которая на этот год выглядит для всего мира очень драматично.