Россия для Берлина и ЕС не приоритет, приоритет – Китай

30.05.2020, 8:09, Разное

Во главе Совета ЕС канцлер Германии будет уделять главное внимание отношениям с Китаем – страной, претендующей на мировое лидерство. РФ имеет для Берлина только второстепенное значение.

28.05.2020 Автор Никита Жолквер, Берлин

Пандемия COVID-19 привлекла еще больше внимания немецких политиков к роли Китая не только потому, что коронавирус – китайского происхождения, но и из-за растущего осознания ими того факта, что без Китая – никуда, что именно Пекин, а не Вашингтон, а тем более не Москва, становится главным центром мирового влияния.

И именно отношения с Китаем канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) решила поставить во главу угла внешней политики Европейского Союза, председательство в котором во втором полугодии переходит от Хорватии к Германии. Отношения с Россией, о которой она высказывается все более критически, к числу внешнеполитических приоритетов немецкого канцлера не относятся.

Политическое завещание канцлера

Предстоящее с 1 июля председательство в ЕС – судя по всему, один из последних крупных политических проектов Ангелы Меркель, которая решила более не баллотироваться в канцлеры на выборах осенью следующего года. Поэтому предложенную ею Евросоюзу новую повестку дня можно в определенном смысле считать политическим завещанием или напутствием канцлера европейцам.

Ангела Меркель была с визитом в Китае в сентябре 2019 года

“Отношения с Китаем будут внешнеполитическим приоритетом нашего председательства в Совете Евросоюза”, – заявила Меркель, представляя вечером, 27 мая, свое видение повестки дня ЕС в видеовыступлении на конференции в близком к немецким консерваторам Фонде имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS). У Евросоюза, указала она, есть “большой стратегический интерес активно выстраивать отношения с Китаем, одним из главных действующих лиц текущего столетия”.

Таким считают Китай и многие российские политики и эксперты. Российские участники проходивших 25 мая в онлайн-режиме “Потсдамских встреч”, например, тоже называли Китай одним из полюсов будущего двухполярного мира, в котором вторым центром влияния будут США. Директор ИМЭМО, академик Александр Дынкин, правда, считает, что США и Китай окажутся сильнее других стран ослабленными в результате всемирного кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Цивилизация с историей в 5000 лет

У Ангелы Меркель на этот счет другое мнение. Она не исходит из того, что коронавирус подорвет позиции Китая на мировой арене, скорее, наоборот. Выступая в KAS, Меркель рассказала, что в разговорах с ней представители Китая очень удивляются, когда узнают, что все в мире только и говорят о подъеме их страны и возрастании ее международной роли.

“В их собственном восприятии, – пояснила она, – эта древнейшая цивилизация с пятитысячелетней историей всего лишь возвращается на то центральное место мировой арены, которое она занимала на протяжении многих столетий”. И европейцам, добавила канцлер, следует не просто развивать торгово-экономические отношения с этой страной и поддерживать протокольные контакты, но и учитывать, с “какой решимостью Китай претендует на ведущую роль в существующих структурах международной архитектуры”.

Китай – древнейшая цивилизация

Кто может составить противовес Пекину? Стать вторым полюсом в мире? Ангела Меркель дала понять, что ни одна другая страна в одиночку на это неспособна. И даже объединенной Европе для этого нужен партнер – США, как и Соединенным Штатам – Европа.

Канцлер признает, что “сотрудничество с Америкой в настоящее время труднее, чем мы того хотели бы”. Но никакой альтернативы, с ее точки зрения, нет: “Трансатлантические связи, сотрудничество и союз с США и НАТО были и останутся центральной несущей основой нашей внешней политики и политики безопасности”. Причем, добавила она, зависимость Европы и Америки обоюдная: только сообща они могут противостоять международным вызовам и обеспечивать поддержания мира и стабильности в мире.

Формат “17+1” – политический проект Пекина

Роль Китая была и главной темой дискуссии в KAS после онлайн-выступления Меркель. Микко Хуотари (Mikko Huotari), директор немецкого института MERICS, занимающегося изучением Китая, обратил внимание на попытки Пекина внести раскол в трансатлантические отношения и разобщить самих европейцев. Поэтому он считает совершенно правильным то, как Меркель расставляет внешнеполитические приоритеты Евросоюза. “Китай не на пороге Европы, он уже здесь”, – заявил эксперт.

Институт MERICS в Берлине – ведущий в Европе центр изученгия Китая

Посол Франции в ФРГ Анн-Мари Дескот назвала Китай одновременно и партнером, и конкурентом Европы, соперничать с которым в одиночку никому не по силам. В этой связи она напомнила о предпринимаемых в последние годы попытках Пекина действовать в Европе в обход Брюсселя. Имеется в виду так называемый формат “17+1”, где “1” – это Китай, а “17” – целый ряд стран Восточной и Центральной Европы, как входящих, так и не входящих в ЕС.

Заместитель председателя фракции консерваторов в бундестаге Йохан Вадепуль (Jochann Wadephul) назвал этот формат серьезным препятствием на пути выработки согласованной политики Евросоюза в отношениях с Китаем.

С Россией – не партнерство, а только мирное сосуществование

Примечательно, что ни один из участников дискуссии в KAS не назвал Россию в числе стран, партнерство с которой могло бы помочь Евросоюзу составить достойную конкуренцию Китаю на мировой арене. О РФ они вообще ни разу не упомянули. А канцлер Ангела Меркель?

Европа, напомнила она в своем выступлении, не нейтральна, Европа – часть политического Запада, и именно это обстоятельство определяет характер отношений с Россией. Есть разные причины стараться иметь с ней хорошие отношения. В их числе Меркель назвала географическую близость, совместную историю, необходимость взаимодействия в решении некоторых международных проблем, экономические связи, но не создание общего противовеса Китаю.

Канцлер предпочитает вести с Москвой “критически-конструктивный” диалог

В отношениях с Россией Меркель ставит достаточно скромную цель – не партнерство даже, а только мирное сосуществование. Диалог же с Москвой она старается вести “критически-конструктивный”. Критический потому, что Россия, по словам канцлера, неоднократно нарушала международное право, положения Хельсинкского Заключительного акта и европейской конвенции по правам человека.

“Россия создала в непосредственном соседстве с собой пояс нерешенных конфликтов и в нарушение международного права аннексировала украинский полуостров Крым, – указала Меркель. – Она поддерживает марионеточные режимы в отдельных регионах Восточной Украины и совершает нападения с применением гибридных средств на страны западной демократии, в том числе, на Германию”.

Так что Россия, подчеркнула канцлер, будет занимать внимание Германии на посту председателя ЕС постольку, поскольку Берлин считает необходимым всякий раз обращать внимание на фундаментальные нарушения международного права.