 

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение

30.05.2020, 8:08, Новости дня

Следователи предъявили генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу кемеровского ТРК «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение в окончательной редакции в даче взятки, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Вишневскому «предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ», говорится в сообщении на сайте СК.

Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Напомним, в июле 2019 года польский суд решил экстрадировать в Россию бывшего главу Кемеровского кондитерского комбината, совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. Его задержали в Польше 25 марта.

Трагедия в ТРК «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Здание было демонтировано в августе 2018 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / “Модный приговор” для самых богатых

26.03 / В Совфеде оценили влияние выходной недели на график праздничных дней

03.04 / В Киеве коронавирус подтвердили у 189 человек, количество погибших возросло до трех

14.05 / Мэриленд снимает ограничения на выход из дома

09.05 / В Берлине – новая традиция встречи 9 Мая

26.03 / В Израиле избрали спикера Кнессета

14.04 / В Украине начались плановые военные учения – Минобороны

15.05 / Названа причина лидерства США по числу случаев коронавируса

17.04 / “Коммунисты России” потребовали у ВГТРК прекратить показ сериала “Зулейха открывает глаза”

09.05 / США не стали отменять пошлины на кремний из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска