Технологии: Кто полетит на орбиту на корабле SpaceX Илона Маска и как будет проходить старт. Главное

30.05.2020, 7:55, Разное

Компания Илона Маска SpaceX 30 мая планирует запустить к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Запуск намечен на 22:22 мск (19:22 UTC). Первая попытка должна была быть предпринята в среду, 27 мая. Не будет преувеличением сказать, что весь мир следил, как астронавты в футуристического вида скафандрах на “Тесле” Илона Маска направляются к кораблю, как они прощаются с семьями (через стекло автомобиля – из-за коронавирусного карантина), как за ними закрывается люк корабля. Но полет отложили из-за неблагоприятной погоды.

Этот запуск станет первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США. И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, – до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы. Рассказываем главное, что нужно знать об этом событии и его участниках.

SpaceX и космическая гонка частных компаний

Последний пилотируемый полет к МКС в июле 2011 года совершил шаттл “Атлантис” – так завершилась американская космическая программа Space Shuttle. Чуть раньше свернули лунную программу, и среди предлагавшихся путей развития выделялось направление разработки коммерческих пилотируемых кораблей. Изначально в конкурсе участвовали несколько компаний, но к 2014 году их осталось две – Boieng и SpaceX Илона Маска.

С обеими NASA заключило контракты на разработку космического корабля, ракеты-носителя и инфраструктуры для запуска. Первоначально Boeing был явным фаворитом новой космической гонки: первые изображения будущего корабля показывали на авиашоу в Великобритании еще в 2011 году, а на 2017-й планировали пилотируемый выход на орбиту. Некоторое время разработка и строительство Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании SpaceX шли параллельно.

Но в марте 2019 года SpaceX Илона Маска с большим отрывом вырвалась вперед: беспилотный корабль успешно справился с миссией, отправив на МКС продукты и вернув на Землю более 100 килограммов грузов. Boieng удалось совершить беспилотный запуск через девять месяцев, в декабре 2019-го, – но до МКС корабль не долетел. Starliner терял связь с Землей и израсходовал больше топлива, чем должен был. Впрочем, часть задач кораблю удалось выполнить, после чего он успешно совершил посадку. Пилотируемый запуск Boieng тоже планирует, но пока нет даже ориентировочной даты.

Впрочем, у Crew Dragon тоже не все было гладко: в апреле 2019 года при наземных испытаниях аварийной системы взорвался один из двигателей. Но дефект исправили, дальнейшие испытания прошли без нареканий, и NASA допустило компанию Маска к решающему этапу – полету с людьми на борту.

Коммерческие полеты для США не только вопрос престижа, но и финансов: пока у американского космического агентства нет программы отправки астронавтов, ему каждый раз приходится платить “Роскосмосу” за место в “Союзе”. С 2017 года (когда планировалось, но не удалось начать коммерческие полеты) NASA заплатило за дополнительные места в российских аппаратах в общей сложности более $1 млрд.

Два командира

После нескольких часов, проведенных астронавтами-испытателями Дугласом Хёрли и Робертом Бенкеном в прямом эфире во время первой попытки старта, многочисленные наблюдатели сумели в деталях рассмотреть их необычные скафандры, созданные дизайнерами SpaceX. По сравнению с привычными российскими “Соколами”, на которых летают на “Союзах”, или американскими Advanced Crew Escape Suit, которые использовали пилоты шаттлов, они выглядят костюмами из будущего. Известно, что этот костюм изготовлен по индивидуальной мерке астронавта, а шлем напечатан на 3D-принтере. Скафандр нельзя снять и надеть самостоятельно, а еще он не снимается по частям – только целиком. Новинку критикуют за отсутствие шарниров – это может создать космонавтам дополнительные трудности в полете во время перегрузок или в случае частичной разгерметизации.

Люди, которым предстоит испытать на себе эти скафандры, а также управление кораблем с помощью сенсорных экранов и все остальные особенности и трудности первого полета Crew Dragon – это 53-летний полковник Хёрли и 49-летний полковник Бенкен. Помимо прочего, им предстоит лететь в разгар эпидемии коронавируса, поэтому с 13 мая оба астронавта в карантине. В этом полете необычны даже роли пилотов: они не командир и бортинженер, как обычно, а оба – командиры. Дуглас Хёрли будет командиром корабля, а Роберт Бенкен – командиром по совместным операциям с МКС. Их задача – оценить готовность корабля к пилотируемым полетам, а также пристыковаться к станции и отстыковаться от нее после завершения миссии – в автоматическом режиме, что очень важно для будущих полетов.

Кстати, компания SpaceX выложила в открытый доступ браузерный симулятор автоматической стыковки – чтобы каждый мог почувствовать себя немного Бенкеном.

Американские астронавты присоединятся к своим коллегам из 63-й долговременной экспедиции на Международной станции: космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру и астронавту Кристоферу Кэссиди, которые на орбите с 9 апреля 2020 года. Сколько Хёрли и Бенкен пробудут на МКС, пока не решено: их миссия может продлиться от 30 до 119 дней. До этого каждый из них дважды побывал в космосе: Бенкен провел в полетах 29 суток, Хёрли – 28 суток. Примечательно, что Дуглас Хёрли входил в состав миссии STS-135 – был пилотом того самого корабля “Атлантис”, который завершил программу Space Shuttle девять лет назад.

Возможные сценарии и меры безопасности

Место действия – мыс Канаверал, штат Флорида, США. Местное время – 15:22, суббота, 30 мая. Запуск корабля Crew Dragon (он же Dragon 2) будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки LC-39A – отсюда же взлетал последний “Атлантис”.

Время запуска ракеты назначено не произвольно: старт зависит не только от погодных условий, но и от расчетов оптимальной траектории полета. Ведь стоит задача не просто вывести корабль на орбиту, но и обеспечить стыковку с Международной космической станцией, плюс расчеты учитывают расход топлива. Если старт не состоится 30 мая, следующее окно – 31 мая в 15:00 EDT (22:00 по Москве). Что же касается погоды, то отменить старт могут не только в случае неблагоприятных условий в месте старта, но и если погода будет вызывать опасения в месте предполагаемой аварийной посадки экипажа.

До того, как отправить на Dragon 2 людей, его испытали не только на предмет отправки в космос и возвращения на Землю (корабль должен будет спуститься с помощью парашютов и приводниться в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды). В январе 2020 года проводился так называемый тест на прерывание полета. Аварийная система задействует двигатели SuperDraco, которыми оборудован Dragon 2. С их помощью корабль, например, может отлететь от неисправной ракеты на безопасное расстояние и начать контролируемое приземление. Испытания показывают, что управляемая посадка корабля (“с точностью вертолета”, по заверениям SpaceX) возможна, если откажут шесть из восьми двигателей. Если откажут все – приземление будет осуществляться с помощью парашютов.

Кстати, сенсорные экраны, которыми оборудована футуристическая кабина Dragon 2, имеют резервные физические кнопки и рычажки – на случай, если сенсор откажет.

Время до выхода корабля на орбиту – около 12 минут, до МКС астронавтам предстоит лететь около 19 часов. Первая ступень Falcon 9, отделившись, вернется на Землю – на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

После того, как Crew Dragon выполнит свою миссию, он может быть использован повторно – эти аппараты возвращаемые и многоразовые. Однако по условиям контракта с NASA, SpaceX сможет отправить на нем на орбиту грузы, но не людей – пока пилотируемые запуски будут осуществляться лишь на новых кораблях.