 

Убивает за 15 минут: найден естественный враг коронавируса

30.05.2020, 7:54, Разное

Американские ученые установили, что коронавирус (COVID-19) боится солнечного света. Его лучи способны убить тела вируса за несколько минут.

Исследователи поместили частицы коронавируса под специальные лампы, которые излучали свет, схожий с солнечным. Клетки COVID-19 начали разрушаться через семь минут, а свою активность вирус утратил через 14 минут.



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