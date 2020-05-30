Убивает за 15 минут: найден естественный враг коронавируса

30.05.2020, 7:54, Разное

Американские ученые установили, что коронавирус (COVID-19) боится солнечного света. Его лучи способны убить тела вируса за несколько минут.

Исследователи поместили частицы коронавируса под специальные лампы, которые излучали свет, схожий с солнечным. Клетки COVID-19 начали разрушаться через семь минут, а свою активность вирус утратил через 14 минут.