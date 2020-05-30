Убивает за 15 минут: найден естественный враг коронавируса
30.05.2020, 7:54, Разное
Американские ученые установили, что коронавирус (COVID-19) боится солнечного света. Его лучи способны убить тела вируса за несколько минут.
Исследователи поместили частицы коронавируса под специальные лампы, которые излучали свет, схожий с солнечным. Клетки COVID-19 начали разрушаться через семь минут, а свою активность вирус утратил через 14 минут.
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