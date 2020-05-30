«Опаснее коронавируса и ядерной катастрофы»: Ученый предсказал новую пандемию

30.05.2020, 7:53, Разное

Британский ученый предрек возникновение новой пандемии, способной погубить половину человечества. Майкл Грегор полагает, что ее источником окажутся куры, а новая инфекция будет опаснее коронавируса, из-за которого была объявлена пандемия, и даже ядерной катастрофы.

По словам эксперта, многие смертельные вирусы передались человеку от животных. Майкл Грегор напомнил о туберкулезе и кори, пришедших от коз и овец, а также об оспе, носителями которой являются верблюды. Поэтому именно куры и их яйца могут оказаться потенциальными источниками новой инфекции.

Свое исследование Майкл Грегор описал в книге, ее он сопроводил 3500 ссылок на другие научные работы, где высказывается аналогичное мнение. Ученый отметил, что сегодня кур принято подкармливать противовирусными препаратами и антибиотиками. Когда-нибудь это приведет к появлению устойчивого штамма вируса, способного передаться человеку.