 

Ани Лорак посвятила новую песню «Твоей любимой» возлюбленному

30.05.2020, 7:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Ани Лорак презентовала выход новой песни, которая получила название «Твоей любимой». Артистка посвятила композицию своему возлюбленному и обратилась к девушкам, которые в поисках второй половинки.
История песни «Твоей любимой» берет свое начало десять лет назад, когда Евгением Лишафаем были написаны припев и один куплет. Ани Лорак дописала этот трек, чтобы он стал своеобразным напутствием для людей, которые любят и любимы. Вчера, 29 мая, певица официально представила новую композицию.

Песня посвящена возлюбленному героини клипа, которая признается, что хочет просыпаться с ним рядом и ощущать, что ее любят. По словам Ани Лорак, каждая девушка мечтает о настоящей любви, но многим очень сложно обрести свое настоящее счастье. Артистка пожелала, чтобы эта композиция притягивала в жизни ее поклонниц только искренние и взаимные чувства.

Поклонники отметили, что новый трек получился необыкновенно красивым и выразили благодарность Ани Лорак за то, что она поет о любви. Фолловеры предполагают, что знаменитость посвятила «Твоей любимой» своему нынешнему бойфренду.



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