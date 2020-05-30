Средняя зарплата в апреле снизилась в Украине более чем на 1000 грн по сравнению с мартом – Госстат

30.05.2020, 7:35, Новости дня

Средняя зарплата украинцев в апреле упала на 1016 грн по сравнению с мартом. Об этом 28 мая проинформировала (.pdf) Государственная служба статистики.

“Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2020 года составила 10 430 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 8,9%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2019 года) – увеличился на 1,6%”, – говорится в сообщении.

По данным Госстата, самая высокая средняя зарплата зафиксирована в апреле в Киеве (15 278 грн, месяцем ранее было 17 990 грн) и Донецкой области (12 473 грн, было 12 225 грн). Самая низкая – в Черновицкой области (7560 грн, было 8285 грн).

В декабре 2019 года официальная средняя зарплата в Украине составляла 12 264 грн, а в январе 2020 года она снизилась до 10 727 грн.