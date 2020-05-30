В ОПЗЖ назвали меморандум Украины с МВФ сдачей национальных интересов и капитуляцией перед экономическим кризисом

30.05.2020, 7:35, Новости дня

В партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” раскритиковали меморандум Украины с Международным валютным фондом. МВФ может утвердить новую кредитную программу для Украины 5 июня, а уже 6 июня Киев может получить первый транш в размере $1,9 млрд. На официальном сайте ОПЗЖ партийцы заявили, что программа соглашения противоречит той, с которой президент Владимир Зеленский и его партия “Слуга народа” шли на выборы.

“Украинское правительство обязуется продолжать медицинскую реформу имени [экс-исполняющей обязанности главы Минздрава Уляны] Супрун: закрывать больницы, увольнять медиков, ввести плату за медицинские услуги для пациентов. Власть полна решимости и дальше реформировать пенсионную систему, то есть повышать пенсионный возраст. Обещает “оптимизировать” систему образования – закрывать “лишние школы” и выгонять учителей. Обеспечить полный переход к рыночным ценам на газ и отопление, что приведет к росту тарифов. Государство, как коллектор, будет выколачивать долги за коммунальные услуги из украинских семей. Продолжится повышение налогов, продажа земли и стратегических предприятий. Под требования МВФ будет перекроена и подчинена внешнему управлению судебная и правоохранительная системы, разрешены несанкционированные прослушивание и перехват сообщений”, – утверждают в политической силе.

В партии считают, что от условий предоставления кредита пострадает население Украины.

“Это совершенно другая программа, она полностью противоречит той, с которой Владимир Зеленский и “слуги народа” шли на выборы. Сегодня уже совершенно ясно, что не украинский народ, а МВФ является тем настоящим хозяином, чьи интересы Зе-власть готова защищать. Перекладывать всю тяжесть кризиса на плечи людей и угождать иностранным кредиторам – это и есть вся экономическая политика Зеленского. Все остальное – просто обман и актерская игра”, – сказано в сообщении.

“Оппозиционная платформа – За жизнь” потребовала от Кабинета Министров публично отчитаться перед парламентом о параметрах меморандума с МВФ и раскрыть все взятые властью обязательства.

“Мы подчеркиваем, что реализация подобных мер в условиях эпидемии и кризиса приведет к коллапсу национальной экономики, разорению украинских предпринимателей и тотальному обнищанию украинских граждан. Мы заявляем о недопустимости внешнего управления страной, ограничения конституционных прав граждан по требованию внешних кредиторов. Требуем остановить торговлю национальным суверенитетом и независимостью украинских судов. Подписание меморандума – это сдача национальных интересов и капитуляция перед экономическим кризисом”, – считают в партии.

В ОПЗЖ заявили, что у них есть альтернативный курс.

“Провести реструктуризацию внешних долгов, обеспечить стимулирование национальной экономики и помощь украинским семьям. Завершить процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе и направить деньги на инвестиции в экономику и социальную сферу. Сегодня это единственная программа, которая отвечает национальным интересам и надеждам украинских граждан! Мы будем добиваться, чтобы она была реализована”, – резюмировали в “Оппозиционной платформе – За жизнь”.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Ранее в Министерстве финансов прогнозировали, что первый транш Киеву выделят до конца мая. Официально меморандум о сотрудничестве пока не опубликован. По данным “Українських новин”, для получения последующих траншей Киев должен будет выполнить ряд условий по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, “так как не требуют “титанических” усилий по продвижению структурных реформ”.

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом.