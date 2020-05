“Переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансирования”. Зеленский и глава МВФ поговорили по телефону

30.05.2020, 7:35, Новости дня

29 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Собеседники обсудили новую программу сотрудничества и пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении сказано, что Георгиева поприветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности. По мнению главы МВФ, он защищает налогоплательщиков в Украине. Она также проинформировала, что совет директоров МВФ утвердит выделение Украине первого транша кредита в рамках программы stand-by “в ближайшее время”.

“Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии”, – сказано в сообщении.

Зеленский поблагодарил главу МВФ “за стабильное партнерство и конструктивный диалог”.

Он также сообщил, что количество заболевших COVID-19 в Украине “остается довольно высоким”, но в то же время растет количество тех, кто выздоровел.

“Сейчас мы уже больше недели находимся на плато заболеваемости”, – сказал глава государства.

Георгиева по итогам разговора написала в Twitter, что поздравила Зеленского с завершением предварительного согласования программы сотрудничества.

“Мы обсудили влияние COVID-19 на украинцев и экономику, а также роль финансирования МВФ в это сложное время”, – отметила она во втором твите.

We discussed the impact of #COVID19 on #Ukraine’s people and the economy and the role of IMF financing in this difficult time.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) May 29, 2020

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, “так как не требуют “титанических” усилий по продвижению структурных реформ”.

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Фонд может утвердить новую кредитную программу для Украины 5 июня, а уже 6 июня Киев может получить первый транш в размере $1,9 млрд. Официально меморандум о сотрудничестве пока не опубликован. По данным “Українських новин”, для получения последующих траншей Киев должен будет выполнить ряд условий по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям.