 

Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи

30.05.2020, 7:30, Новости дня

Чтобы своевременно выявить рак кожи, особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте, рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

«Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. Меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки», – приводит слова врача РИА «Новости».

Специалист перечислил ряд признаков, которые указывают на злокачественное перерождение: стремительный рост родинки, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений, связанных с родинкой. Кроме того, образование начинает мокнуть или периодически кровоточит.

При наличии подобных симптомов Каприн советует незамедлительно обратиться к врачу.

Онколог отмечает, что лечение меланомы кожи проводится на всех стадиях заболевания. Пациенты с ранними формами болезни подлежат хирургическому лечению, с запущенными формами – могут выбрать различные варианты лекарственной терапии в зависимости от клинической ситуации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в РФ созданы убивающие рак вирусы.



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