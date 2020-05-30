 

В Красноярске совершено нападение на инкассаторов

30.05.2020, 7:30, Новости дня

На машину инкассаторов в Красноярске произошло нападение, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

«Сотрудники полиции ГУ МВД РФ по Красноярскому краю устанавливают обстоятельства нападения на машину инкассаторов в Кировском районе Красноярска. При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице», – приводит сообщение пресс-службы регионального главка ТАСС.

Введен в действие специальный план по задержанию злоумышленников. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД РФ «Красноярское». К раскрытию преступления подключились и сотрудники краевого Управления уголовного розыска ГУ МВД России.

Напомним, в феврале нападение на инкассаторов произошло в Нижнем Новгороде.



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