 

Появились сведения о состоянии инкассаторов после нападения в Красноярске

30.05.2020, 7:30, Новости дня

Раненные в результате нападения в Красноярске инкассаторы находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Красноярского края.

«Они (пострадавшие) находятся в лечебном учреждении, прооперированы. Находятся в реанимации, состояние пока тяжелое, поскольку прооперированы», – приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что инкассаторам стреляли по ногам.

Напомним, в субботу утром у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов.

Введен в действие специальный план по задержанию нападавших. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД РФ «Красноярское». К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска ГУ МВД России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Павел Дацюк – самый уважаемый игрок КХЛ по мнению хоккеистов лиги

29.05 / Доктор Комаровский указал на частую ошибку при мытье рук

16.04 / СПЧ при президенте России назвал ошибкой перенос Дня воинской славы на день памяти жертв Беслана

16.04 / Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

04.04 / США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок

10.05 / Двух граждан США арестовали в Венесуэле после попытки морского вторжения

23.05 / Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса в России

18.04 / Мусульманское духовенство призвало извиниться авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

07.05 / Россия и Китай выступили против использования пандемии в политических целях

29.04 / Московские врачи за месяц совершили более 350 тыс. выездов на дом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска