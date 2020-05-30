Появились сведения о состоянии инкассаторов после нападения в Красноярске

30.05.2020, 7:30, Новости дня

Раненные в результате нападения в Красноярске инкассаторы находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Красноярского края.

«Они (пострадавшие) находятся в лечебном учреждении, прооперированы. Находятся в реанимации, состояние пока тяжелое, поскольку прооперированы», – приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что инкассаторам стреляли по ногам.

Напомним, в субботу утром у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов.

Введен в действие специальный план по задержанию нападавших. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД РФ «Красноярское». К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска ГУ МВД России.