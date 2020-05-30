В одном из сел Кабардино-Балкарии строят ультрасовременную школу

30.05.2020, 7:22, Новости дня

Нацпроект "Образование" открывает новые возможности. Современное здание новой школы стоимостью более 340 миллионов рублей строят в одном из селений Майского района Кабардино-Балкарии. Об этом местные жители мечтали уже много лет.

Сегодня строители вышли на уровень третьего этажа. По завершении это будут не пустые здания, отмечают в Минпросвещения республики. Благодаря современной технической базе, которую создадут здесь, теперь сельские дети будут учиться по тем же технологиям, что и в "продвинутых" учебных заведениях страны.

Объект стоимостью свыше 343 миллионов рублей планируют возвести до 2022 года. Но подрядчики говорят, что все работы удастся завершить намного раньше.

"Ничего не мешало производству. Строительство школы не останавливалось. Кладка, бетонные работы. Также на блоке со спортзалом заканчиваем работы, подошли к устройству ферм, металлических конструкций, параллельно с этим начата укладка песчано-гравийной смеси по периметру здания. Производится гидроизоляция подвалов", — рассказывает представитель подрядной строительной организации Алим Хутежев.

Площадку под строительство отвели в самом центре села. Удобное место. Требования к возведению таких зданий очень высокие. Тут и вопросы безопасности, в том числе пожарной, и по сейсмоустойчивости, и соблюдение санитарных стандартов.

"Все по технологии, как проложено. Строим для своих детей, так что здесь должно быть все хорошо", — говорит представитель подрядной строительной организации Сергей Романов.

На прилегающей территории создадут зоны отдыха, игровую, физкультурно-спортивную и хозяйственную. В конечном итоге это образовательное учреждение станет школой будущего, надеются педагоги Ново-Ивановского, а также жители села. К слову, сюда же будут привозить детей с близлежащих хуторов.

Уже в этом году в Ново-Ивановском появится еще один новый объект. До конца лета здесь построят уличную спортивную площадку с искусственным покрытием с комплексом для воркаута. Работы оцениваются в сумму больше четырех миллионов рублей. По итогам аукциона уже определили подрядчика, который приступит к обязанностям по договору в ближайшее время. Площадку создадут в рамках программы "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография".