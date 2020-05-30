Убийство в США: беспорядки перерастают в погромы в десятках городов

30.05.2020, 7:22, Новости дня

В США ситуация с массовыми волнениями из-за гибели Джорджа Флойда от рук полицейских вышла из-под контроля. Беспорядки перерастают в погромы, протесты захлестнули улицы более чем десятка американских городов.

Ярость и гнев сейчас находятся на первом месте. Тысячи демонстрантов заполонили улицы американских городов. Призывы властей к мирным митингам протестующие игнорируют, и остановить их у полиции пока не слишком-то получается. В Атланте уже разгромили штаб-квартиру "Си-эн-эн", а логотип телеканала исписали неприличными словами. Рядом со зданием сожгли американский флаг, забросали стражей порядка камнями и бутылками, разбили несколько полицейских машин, одну подожгли.

"Люди разгневаны, они хотят справедливости, я их прекрасно понимаю. Они хотят быть услышанными и имеют на это право. Единственное, к чему я призываю — это чтобы никто не пострадал", — говорит начальник полиции Атланты Эрика Шилдс.

Протесты и в Вашингтоне; пришлось даже перекрывать движение у Белого дома. Демонстранты пытали прорваться и к зданию Конгресса. А в Нью-Йорке полиции припомнили имена всех афроамериканцев, которые погибли от рук стражей порядка, и первый в списке, разумеется, Джордж Флойд. В Миннеаполисе, где и произошло то убийственное задержание, демонстранты игнорируют введенный властями комендантский час. Чтобы доказать мирный характер демонстрации, встают на колени, руки подняты вверх. Однако полиция применила слезоточивый газ.

Новый повод для протестов — видео задержания Джорджа Флойда, которое появилось в сети. На кадрах видно, что мужчину удерживали придавленным к земле не один, а сразу трое офицеров. Такое чрезмерное применение силы еще больше возмутило семью погибшего. Арестовали пока только одного из полицейских, его обвинили в убийстве по неосторожности. Однако родные Флойда требуют, чтобы обвинения были более жёсткими.

"Арест бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Чавена за жестокое убийство Джорджа Флойда — заслуживающий одобрения, но запоздалый шаг на пути к правосудию. Мы ожидали обвинений в убийстве первой степени. И мы хотим, чтобы других полицейских тоже арестовали. Нужно пересмотреть обвинения, чтобы отразить подлинную вину полиции", — говорит Бен Крамп, адвокат, представляющий интересы семьи Джорджа Флойда.

Протесты из-за гибели Флойда, тем временем, охватывают всё больше американских городов. Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Мемфис, Денвер, Хьюстон, Финикс — это далеко не полный список. Российское посольство в Вашингтоне заявляет, что среди пострадавших в массовых беспорядках россиян нет. Однако настоятельно рекомендует пока воздержаться от поездок в Миннеаполис и другие города, охваченные уличными протестами.

