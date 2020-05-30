Стас Костюшкин объяснил свое признание о пережитом в детстве изнасиловании

30.05.2020, 7:16, Новости дня

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин объяснил, зачем рассказал о пережитом в детстве изнасиловании.

Решение обнародовать историю певец объяснил страхом за детей, передает РИА «Новости».

«Еще раз повторюсь, я боюсь за детей! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью, просто за то, что когда-то восьмилетний? мальчик попал в беду, ничего страшного, мальчик подрос и это переживет. Давайте только не дадим в обиду других детей!» – написал Костюшкин в своем Instagram.

Напомним, бывший участник группы «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин признался, что в детстве его изнасиловали.