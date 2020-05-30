 

Стас Костюшкин объяснил свое признание о пережитом в детстве изнасиловании

30.05.2020, 7:16, Новости дня

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин объяснил, зачем рассказал о пережитом в детстве изнасиловании.

Решение обнародовать историю певец объяснил страхом за детей, передает РИА «Новости».

«Еще раз повторюсь, я боюсь за детей! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью, просто за то, что когда-то восьмилетний? мальчик попал в беду, ничего страшного, мальчик подрос и это переживет. Давайте только не дадим в обиду других детей!» – написал Костюшкин в своем Instagram.

Напомним, бывший участник группы «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин признался, что в детстве его изнасиловали.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Украина решила защищать своих граждан от рабства в Европе

21.05 / Число приемных семей для пожилых увеличили по нацпроекту в Якутии

28.04 / ЕР разработала проект о штрафах для чиновников за хамство

06.05 / МИД осудил попытку высадки наемников в Венесуэле

02.04 / Рубль вырос к доллару и евро на фоне укрепившейся нефти

24.04 / Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

13.05 / Handelsblatt – ЕС планирует начать пошаговое открытие внутренних границ

06.04 / В Тернопольской области от COVID-19 умер 57-летний священник

13.04 / Московская биржа открылась снижением

17.05 / Помпео высказался по американо-российскому сотрудничеству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска