 

Лариса Гузеева резко ответила критикам по поводу отсутствия маски и перчаток

30.05.2020, 7:09, Разное

Российская телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, почему на съемках новых выпусков она не носит маски и перчатки. На своей странице в Instagram-аккаунте она опубликовала фото, под которым ответила критикующим ее за пренебрежение подписчикам.
Ранее фанаты писали Ларисе Гузеевой, что они обеспокоены из-за отсутствия у нее средств индивидуальной защиты, поскольку ей приходится контактировать с большим количеством людей. Они опасались, что телеведущая может заразиться, но Гузеева не согласилась с этим, назвав причиной отсутствия масок и перчаток «специфику работы в телевизоре».

Кроме того, телеведущая рекомендовала не относиться к этому слишком серьезно, ведь она не соседка или подружка подписчиков. Фанаты в свою очередь напомнили Ларисе Гузеевой, что та обругала матом москвичей, которые во время карантина вышли на прогулку целыми семьями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Мнение: Тирания создателя Чебурашки ставит вопрос об институте репутации

18.04 / Мощный мобильный процессор AMD может выйти на рынок в июне 2020 года

19.04 / Медики начнут определять заражение коронавирусом посредством носимых устройств

26.05 / Скандалы: У Вадима Беляева небо больше не в алмазах

12.05 / Татьяна Навка слегла с коронавирусом

01.05 / Больше 7 тысяч за сутки: число зараженных коронавирусом в России резко выросло

23.05 / Поклонники не узнали Хилькевич до пластики

01.05 / Стоимость смартфона Pocophone F2 Pro для Европы может достигать 749 евро

13.04 / Мнение: Коронавирусный аврал

07.04 / Скандалы: Гвардии тульские расхитители

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска