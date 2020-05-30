Лариса Гузеева резко ответила критикам по поводу отсутствия маски и перчаток

30.05.2020, 7:09, Разное

Российская телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, почему на съемках новых выпусков она не носит маски и перчатки. На своей странице в Instagram-аккаунте она опубликовала фото, под которым ответила критикующим ее за пренебрежение подписчикам.

Ранее фанаты писали Ларисе Гузеевой, что они обеспокоены из-за отсутствия у нее средств индивидуальной защиты, поскольку ей приходится контактировать с большим количеством людей. Они опасались, что телеведущая может заразиться, но Гузеева не согласилась с этим, назвав причиной отсутствия масок и перчаток «специфику работы в телевизоре».

Кроме того, телеведущая рекомендовала не относиться к этому слишком серьезно, ведь она не соседка или подружка подписчиков. Фанаты в свою очередь напомнили Ларисе Гузеевой, что та обругала матом москвичей, которые во время карантина вышли на прогулку целыми семьями.

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