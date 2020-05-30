 

Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

30.05.2020, 6:55, Разное

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Трамп уверен, что указ будет защищать американских жителей от цензуры в интернете. В частности, речь идет о блокировке аккаунта в соцсетях, удалении руководством опубликованных постов и о специальной маркировке публикаций.

«В стране, которая уже давно дорожит свободой слова, мы не можем позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную выбирать слова, которые американцы могут высказывать в интернете», — отмечается в документе.

Исполнительный указ устанавливает новое регулирование на основе раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел предусматривал широкие возможности для модерации контента руководством социальных сетей. В компании Twitter уже раскритиковали решение Трампа, назвав его указ реакционным и политизированным.

Документ появился вскоре после того, как два поста Трампа в твиттере были помечены как недостоверные. В одном из них американский лидер предупреждал о возможных фальсификациях в Калифорнии в случае рассылки избирательных бюллетеней по электронной почте. Тем не менее президент США пока не планирует удалять свой аккаунт в соцсети: по его словам, он не может это сделать из-за отсутствия в стране честных СМИ.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Камера с фотохромным фильтром в OnePlus 8 Pro способна “видеть” сквозь пластик

27.05 / Жители Башкирии устроили давку из-за дешевых кастрюль

24.05 / Фотограф Дмитрий Исхаков назвал хейтеров «стаей крыс, идущих на запах»

03.04 / День прощания с санками и праздник мобильного телефона: 3 апреля не ели борщ

24.04 / Эксперты назвали полезные для употребления во время пандемии витамины

19.04 / Сергей Безруков показал подросшего сына Степана

13.04 / Коронавирус — ответы на главные вопросы

09.05 / Генсек ООН призвал страны прекратить огонь ради борьбы с коронавирусом

16.04 / 19-летний сын солиста “Иванушек International” Кирилла Андреева женился: фото со свадьбы и венчания

08.05 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 мая 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска