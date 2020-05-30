Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

30.05.2020, 6:55, Разное

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Трамп уверен, что указ будет защищать американских жителей от цензуры в интернете. В частности, речь идет о блокировке аккаунта в соцсетях, удалении руководством опубликованных постов и о специальной маркировке публикаций.

«В стране, которая уже давно дорожит свободой слова, мы не можем позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную выбирать слова, которые американцы могут высказывать в интернете», — отмечается в документе.

Исполнительный указ устанавливает новое регулирование на основе раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел предусматривал широкие возможности для модерации контента руководством социальных сетей. В компании Twitter уже раскритиковали решение Трампа, назвав его указ реакционным и политизированным.

Документ появился вскоре после того, как два поста Трампа в твиттере были помечены как недостоверные. В одном из них американский лидер предупреждал о возможных фальсификациях в Калифорнии в случае рассылки избирательных бюллетеней по электронной почте. Тем не менее президент США пока не планирует удалять свой аккаунт в соцсети: по его словам, он не может это сделать из-за отсутствия в стране честных СМИ.