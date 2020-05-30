Арзамасова и Мельникова из “Папиных дочек” поговорили о причинах закрытия ситкома
30.05.2020, 6:37, Разное
Арзамасова и Мельникова вместе провели прямой эфир в
популярной соцсети. Общаясь с поклонниками, знаменитости поговорили и о финале сериала “Папины дочки”. Завершающий эпизод теленовеллы был
открытым и вызвал немало вопросов. Фанаты ситкома полагают, что “Папиных дочек”
ожидает продолжение.
По словам Лизы Арзамасовой, на съемках актеры были в постоянном неведении. Завершая сезон, они не знали, вернутся
ли на площадку. “В “Папиных дочках” несколько раз был
предполагаемый конец сериала”, – призналась актриса.
Прокомментировала Арзамасова и внезапное завершение
теленовеллы. Лиза полагает, что виноваты “продюсерские истории”. Возможно,
на продолжение просто не нашли денег.
А вот Дарья Мельникова считает по-другому. Артистка отметила,
что “Папины дочки” должны были прийти к финалу, сюжетные ходы себя исчерпали.
Мельникова подчеркнула, что в последних эпизодах история главных героинь ушла в сторону. “Там уже была и мама, и какие-то парни у героинь, семьи
внутри семьи”, – напомнила она.
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Стоит отметить, что Мельникова и Арзамасова не против поучаствовать в продолжении сериала “Папины дочки”. Лиза призналась, что могла бы внести вклад в разработку сценария, ведь она, как никто другой, знает свою героиню
Галину Сергеевну. Идеальный сиквел ей видится так: “Несколько серий, но
качественных, как у Netflix. С идеальной картинкой и необычным сюжетом”.
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