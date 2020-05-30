 

В Китае опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухане

30.05.2020, 6:30, Новости дня

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний утверждают, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником коронавируса, информирует Daily Mail.

В публикации отмечается, что китайскими учеными были исследованы образцы животных, которые продавались в торговой точке в Китае. Результаты тестов на COVID-19 были отрицательными. Это означает, что продаваемые животные не могли заразить покупателей, передает РИА «Новости».

«Выходит, что рынок был одной из жертв заражения», – сообщил глава Национального центра КНР по профилактике и контролю заболеваний Гао Фу.

При этом версия о том, что вирус возник в летучих мышах, прежде чем был передан людям через «промежуточное животное», подтвердилась. Точное место заражения неизвестно.

По словам зоолога из Джорджтаунского университета Колина Карлсона, рынок морепродуктов в Ухане, вероятно, стал местом широкого распространения инфекции, когда один человек заразил многих других.

Ранее главный эпидемиолог Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии.

После подтверждения нового случая коронавируса в условиях длительного отсутствия новых пациентов в Ухане решили провести массовый скрининг. В результате за 10 дней проверки в Ухане было выявлено 189 бессимптомных носителей COVID-19 из 6,6 млн протестированных.



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