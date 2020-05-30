Валерия обвинила «дебильную аудиторию» в появлении глупого контента

30.05.2020, 6:30, Разное

Российская певица Валерия заявила, что в появлении глупого контента виновата «дебильная аудитория». Об этом она пояснила Аните Цой, которая ей позвонила в рамках задания, полученного в YouTube-шоу Comment Out.

В задании было указано, что Аните Цой необходимо позвонить Валерии и предложить поучаствовать в челленджах в прямом эфире. Но певица отказалась это делать, назвав происходящее «каким-то трешем». Кроме того, она понимает, что такие челленджи появляются из-за «дебильной аудитории», которой нравится поглощать глупый контент.

Позднее у Валерии поинтересовались, зачем она оскорбила своих многочисленных поклонников. На это певица ответила, что в телефонном разговоре речь шла не о фанатах, а о людях, готовых смотреть любые передачи, какими бы второсортными и глупыми они не были. Стоит отметить, что Валерия часто вступает в перепалку со своими подписчиками в Instagram.