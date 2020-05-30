 

Песков о коронавирусе: Эта штука – реальная

30.05.2020, 6:18, Новости дня

Выдумкой коронавирус считают те россияне, которые не хотят внимательно изучить информацию об эпидемии. Такое мнение 28 мая в эфире радиостанции “Коммерсантъ FM” высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Это – нежелание внимательно почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя. Посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. В данном случае хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия”, – сказал спикер Кремля. 

Песков и его супруга, фигуристка Татьяна Навка недавно переболели COVID-19. Они некоторое время находились в больнице. 25 мая стало известно, что Песков вылечился и покинул клинику.

“Скажу на собственном опыте: эта штука – реальная”, – отметил он в эфире “Коммерсантъ FM”. 

Согласно опросу исследовательского университета Высшей школы экономики, который проводили в России с 21-го по 26 мая, 32,2% россиян не верят в опасность эпидемии коронавируса либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По количеству больных COVID-19 Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии. По данным минздрава страны, по состоянию на 29 мая в РФ коронавирус подтвержден у 387 623 человек, 4374 больных умерли. 

Песков – не единственный российский топ-чиновник, который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 была диагностирована у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также у нескольких министров. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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