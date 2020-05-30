 

Ангела Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

30.05.2020, 6:06, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите "Большой семерки" в очном формате.

По информации газеты Politico, канцлер поблагодарила Трампа за его приглашение, но заявила, что, учитывая общую ситуацию с пандемией, не может согласиться на свое личное участие. Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ранее на этой неделе в ходе телефонного разговора президент США и канцлер ФРГ спорили по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" и отношения с Китаем.

Также издание отмечает, что критика Трампа касается таких вопросов, как торговый баланс Берлина и его расходы на оборону. Меркель же не согласна с подходом Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов — от изменения климата до иранской ядерной сделки.



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