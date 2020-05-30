Прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался при испытании
30.05.2020, 6:06, Новости дня
Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя.
Испытания проходили в пятницу вечером на полигоне в Техасе. Взрыв произошел через две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается, передает "Интерфакс".
Космический корабль Starship планируется использовать в качестве верхней ступени сверхтяжелой ракеты-носителя, которую компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.
Это уже четвертое неудачное наземное испытание корабля Starship за последние шесть месяцев.
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