Прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался при испытании

30.05.2020, 6:06, Новости дня

Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя.

Испытания проходили в пятницу вечером на полигоне в Техасе. Взрыв произошел через две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается, передает "Интерфакс".

Космический корабль Starship планируется использовать в качестве верхней ступени сверхтяжелой ракеты-носителя, которую компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.

Это уже четвертое неудачное наземное испытание корабля Starship за последние шесть месяцев.