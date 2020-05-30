 

Смерть Джорджа Флойда вызвала волну беспорядков во всей Америке

30.05.2020, 6:06, Новости дня

Федеральное бюро расследований США просит граждан содействовать в расследовании гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и передавать фотографии и видео, способные прояснить обстоятельства гибели мужчины.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе после появления видео его задержания, на котором видно, как полицейские повалили Флойда, а один из офицеров навалился коленом ему на шею, после чего мужчина потерял сознание. Флойда госпитализировали, но он умер в реанимации. Автор попавшего в соцсети видео до сих пор не установлен.

Задержание Джорджа Флойда произошло 25 мая по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.

После широкой огласки уже на следующий день после гибели афроамериканца руководство полиции Миннеаполиса заявило об увольнении четырех офицеров, принимавших участие в задержании Флойда. Одному из них позже были предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве.

Родственники Джорджа Флойда требуют переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие. Такое заявление сделал адвокат семьи погибшего Бен Крамп.

"Мы ожидали обвинений в убийстве первой степени. И мы хотим, чтобы других полицейских арестовали тоже. Мы призываем власти пересмотреть обвинения, чтобы отразить подлинную вину полицейских".

Убийство афроамериканца спровоцировало в городе акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. Беспорядки и столкновения протестующих с полицией прошли в крупнейших городах Америки —  Нью-Йорке, Атланте, Альбукерке, Фонтане, Сан-Хосе, Хьюстоне, а также Финиксе и Денвере.

В нескольких городах штата Миннесота уже вводится комендантский час. Об этом заявили мэры Сент-Пола, расположенного неподалеку от Миннеаполиса, а также в Роузвилле и в самом Миннеаполисе.

Полиция Лос-Анджелеса предупредила, что будет пресекать все агрессивные проявления, а мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал выражать протест исключительно мирными средствами, сообщает ТАСС.

 

В центре Вашингтона у Белого дома в Лафайет-сквер прошла акция протеста против насилия со стороны полицейских. По данным полиции, в акции приняли участие около 1000 молодых людей​​​, половина из которых – афроамериканцы. Один из лозунгов протестующих — "Я не могу дышать" — воспроизводит слова Джорджа Флойда перед смертью. В какой-то момент собравшиеся сожгли американский флаг. Стражи порядка пресекли попытки демонстрантов разобрать металлическое ограждение, которое отделяет их от забора резиденции.

Доступ в официальную резиденцию главы государства был перекрыт более чем на час из-за акции протеста. В настоящее время участники акции направились в сторону Конгресса. По данным телеканала ABC, количество демонстрантов увеличилось до нескольких тысяч. Они выступают выступают против произвола полицейских и требуют справедливости.

Тем временем, бывший вице-президент США и вероятный кандидат от демократов в президенты Джо Байден призвал к справедливому расследованию дела о гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Сложившуюся ситуацию он назвал "глубокой, открытой раной на теле страны".

А президент США Дональд Трамп назвал действия полицейских ужасными. Он рассказал, что пообщался с родственниками афроамериканца Джорджа Флойда. По его словам, " это потрясающие люди".

"Мне было очень прискорбно это видеть​​​. Мы знаем, что большинство полицейских делают потрясающую фантастическую работу. Но это было ужасное нападение полицейских, и я знаю, что минюст очень серьезно изучает это".



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