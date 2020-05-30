«Он меня в секту отправил»: Дочь Эдуарда Успенского рассказала, как отец избивал ее

30.05.2020, 5:53, Разное

Дочь известного советского и российского детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна призналась, что отец ее сильно избивал и даже отдал в секту вместе с больной раком матерью. Об этом жертва семейного насилия пояснила в передаче Андрея Малахова.

По словам Татьяны Успенской, избивал он ее еще тогда, когда она училась в школе. При этом побои приводили к появлению кровоподтеков, но, несмотря на их наличие, ей приходилось идти в школу. Когда дочь Эдуарда Успенского повзрослела, то писатель отдал ее в трудовую коммуну Виктора Столбуна, с которым он поддерживал дружеские связи до конца жизни. Татьяна Успенская отметила, что это была настоящая секта, где подростков заставляли работать и их могли бить палками.

Слова дочери детского писателя подтвердила одна из его жен Элеонора Филина. Она добавила, что Эдуард Успенский всегда носил маску на публике, а по факту был семейным тираном, устраивавшим дома регулярные скандалы. Он даже жену с раком не пожалел, ее создатель Чебурашки, крокодила Гены и деревни Простоквашино тоже отправлял в секту.