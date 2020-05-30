Спасибо, доктор!

30.05.2020, 5:42, Разное

Доктор Мясников может и сам убить обидчика, и помочь другу закопать труп врага.

Петр Саруханов / «Новая газета»

«А если Соловьев придет к вам и скажет, что убил Уткина. Позовет труп закапывать. Вы пойдете?» «Если придет друг, который мне друг, скажет, что произошло, я в полицию сдавать не пойду».

Как говорится, спасибо, доктор (именно так называется рубрика на YouTube-канале «Соловьев. Live», где главный спикер по коронавирусу Александр Мясников практически ежедневно выдает все новые откровения, заполняя ими новостные ленты).

Теперь доктор Мясников дал большое интервью Ксении Собчак для ее канала «Осторожно: Собчак».

Выяснилось, наконец, что наш герой — действительно доктор, к тому же возглавляющий большую клинику. Прежде трудно было поверить, что главврач больницы, перепрофилированной на борьбу с COVID-19, все свои силы отдает не на организацию спасения больных, а на различные ток-шоу, в которых участвует чуть ли не круглосуточно.

Для интервью же он облачился в докторский костюм и лично вышел на крыльцо клиники встречать дорогих гостей.

«А почему вы без маски?» — удивилась Собчак, надевая респиратор и перчатки.

«Эй, принесите мне намордник», — ухмыльнувшись, скомандовал помощникам Мясников.

В кабинете, помимо съемочной группы Собчак, неожиданно оказалась «страховочная» камера ВГТРК. «Это первый раз за мою журналистскую карьеру, — недоумевает журналистка. – Вы чего опасались?» «Будем считать, что мне хотелось иметь копию нашего разговора», — глумливо оправдывается хозяин кабинета. Почему именно с ВГТРК? Потому что считает ВГТРК своей телевизионной «Альма матер». И вообще, «вся моя телевизионная история связана с Владимиром Соловьевым… У нас очень сходные с ним взгляды и темперамент. А еще — друзей не выбирают и не сдают». Даже если тот же друг Соловьев кого-нибудь убьет и попросит помочь скрыть следы преступления.

Развивая эту благородную мысль, доктор Мясников вспомнил друга-хакаса, который, отстаивая свою честь, совершил двойное убийство, отсидел, но все равно остался другом доктору-гуманисту. «Вы считаете, что за оскорбления можно убивать людей???» — не смогла скрыть своего потрясения обычно хладнокровная интервьюерша. «Я считаю, что да… Меня не остановят ни тюрьма, ни наказание — это точно».

Убить он может только человека, оскорбившего его прямо в лицо. Заочные оскорбления близко к сердцу не принимает — к примеру, журналистам, вырывающим его слова из контекста и произвольно их трактующим, опасаться не следует. Собчак не стала ничего выдергивать из контекста. Цитировала. Спрашивала прямо: вы, Елена Малышева, Леонид Рошаль, имеющие авторитет у простого народа, понимаете свою ответственность за то, что выходили на федеральные каналы и говорили: не паникуйте, не так страшен вирус, как его малюют, кому суждено умереть — помрут, все под богом ходим? Осознаете ли, что ваши слова могли дезориентировать людей, жалеете ли о каких-то своих заявлениях?

Неа. Абсолютно ни о чем не жалеет добрый доктор Мясников. Более того, как бы доверительно и не под запись (а запись-то идет) признается и сейчас: «Фигня все это» (он употребил другое — непечатное слово, которое в устах врача и государственного деятеля, да в присутствии женщины, звучит столь дико, что у интервьюерши буквально вылезают на лоб глаза). «Все преувеличено, — переводит Мясников сам себя на приличный язык. — Вирус низкой смертности, щадит детей, поражает пожилых».

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И, конечно же , он не возражает ни против голосования по поправкам в Конституцию, ни против парада Победы, если не будет большого скопления людей, ерничает: «Можете считать, что подтекст такой — доктор Мясников выполняет заказ партии и правительства». Про то, что мальчики-курсанты якобы заразились во время репетиции парада, доктор Мясников вообще впервые слышит. Допустим, заразились — и что? Организмы молодые, здоровые, ОРЗ, обычное дело.

В финале он предлагает Ксении Собчак сфотографироваться на фоне портрета Владимира Владимировича. Ее попытки надеть маску пресекает, дистанцию сокращает, расслабившись, намекает, что страховочную камеру ВГТРК не он придумал.

«Пресс-служба? Звонок сверху?» «Какая разница», — хихикает.

Коллега Мясникова по телеврачеванию Елена Малышева появилась в понедельник в программе «Док. Ток» одна. Без постоянного ведущего Александра Гордона. «Сегодня оказалось, что у него появился небольшой кашель и першение в горле… Возможно, это коронавирус. Надеюсь, завтра Саша присоединится к нам с готовым подтверждением, что коронавируса у него нет». Главный теледоктор страны при этом сияла и заражала… то есть заряжала зрителей своим неиссякаемым оптимизмом. Как в воду глядела. Присоединился: «И снова здравствуйте! Я, как ни странно, здоров и на сегодняшний день не представляю опасности для общества».

«Важно, чтобы тесты регулярно делали всем сотрудникам программы», — робко заметил кто-то из экспертов-вирусологов, но здравые слова потонули в общем хоре радости по поводу чудесно исцелившего от какой-то другой хвори ведущего. Малышева же светилась пуще прежнего —

типа не бойтесь, люди, кроме коронавируса есть и другие инфекции. Жить здорово!

Помните, как та самая ВГТРК, которая прислала к доктору Мясникову страховочную камеру, в самом начале эпидемии запустила масштабный и яркий проект «Танцы со звездами»? В прямом эфире. Без всякого соблюдения социальной дистанции между танцорами-партнерами (какая может быть социальная дистанция в бальных танцах, предполагающих теснейший тактильный контакт). Зрителей, правда, из павильона удалили. Помещение и технику продезинфицировали. Персонал и участников вроде бы проверили на коронавирус.

Танцевали — веселились. А к финалу прослезились. Три участницы сошли с дистанции с подтвержденным коронавирусом: актрисы Дарья Мороз, Алена Бабенко и телеведущая Мария Ивакова. Про состояние здоровья их партнеров, как и обслуживающего персонала (человек 100, не меньше), ничего не сообщается.

Один лишь ведущий этого шоу Андрей Малахов (дай бог ему здоровья) — словно заговоренный. Хотя он и с инфицированным Львом Лещенко контактировал в другом своем шоу «Привет, Андрей». И большой концерт из Большого театра вел, где накануне выявили аж 34 случая заражений среди технических сотрудников, обеспечивающих трансляцию. И вплотную к танцорам стоял, а у Дарьи Мороз даже интервью один на один недавно брал — тоже без минимальных средств защиты. Говорят, что телевизионщики — люди подневольные. Надо — значит надо. Начальству виднее. К тому же и компенсация за риск, наверное, немалая. Как откажешься?

Не удивлюсь, если выяснится, что консультировали организаторов проекта те же именитые теледоктора, которые и сегодня уверены: «Фигня все это». Ну а случись что — организмы молодые, справятся. Или — как Господь управит.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»